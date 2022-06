1 Ein Shuttlebus bringt die Fahrgäste von Rottweil zum Festival. (Archivfoto) Foto: Ginter, Kästle/dpa/Montage: Kieninger

Endlich Sommer, endlich Southside – nach zwei Jahren Pause fiebern Festivalfans dem Wochenende entgegen: Vom 17. bis 19. Juni herrscht in Neuhausen ob Eck Ausnahmezustand. Bei der Anfahrt gibt es diesmal jedoch einiges zu beachten.















Kreis Rottweil - Das Timing könnte wohl kaum schlechter sein: Die Bahn saniert Schienen und Bahnübergänge. Weil in dieser Woche die Ballenbergbrücke in Engen durch einen Neubau ersetzt wird, müssen Fahrgäste auf Busse als Schienenersatzverkehr zurückgreifen.

Zug endet in Rottweil

Wer aus dem Süden anreist, für den endet die Zugverbindung nach Tuttlingen bereits in Singen, für Fahrgäste aus dem Norden in Rottweil. Der Southside-Festival-Veranstalter, die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH, und die StadtBus Rottweil GmbH haben auf diese Einschränkungen reagiert.

"Wir rechnen damit, dass die Kapazität des Schienenersatzverkehrs der Bahn für die Fahrgastmenge ziemlich sicher nicht ausreichen wird", erklärt Ralf Jarecki von der StadtBus Rottweil GmbH auf Anfrage unserer Redaktion. Deshalb stelle man zusätzliche Zubringerbusse, die unter anderem von Rottweil nach Tuttlingen fahren, zur Verfügung. Mit im Boot sind die Unternehmen Stadtbus Tuttlingen, Petrolli und die Stadtverkehr GmbH Villingen-Schwenningen.

Donnerstag geht’s los

Los geht es am Donnerstag, dem Hauptanreisetag für das Southside-Festival, ab 9 Uhr. Von da an bis 19 Uhr steht jede halbe Stunde ein Shuttlebus bereit, um die Gäste aus dem Zug an der Bushaltestelle Bahnhof in Rottweil einzusammeln und direkt zum Festivalgelände in Neuhausen ob Eck zu fahren. Am Freitag werden nur noch fünf Pendelbusse von 9 bis 16 Uhr zwischen Rottweil und dem Festivalgelände unterwegs sein. "Wer beim Festival campt, der wird schon am Donnerstag anreisen", weiß Jarecki. Am Freitag seien es dann voraussichtlich überwiegend nur noch Tagesgäste, die befördert werden müssten.

Anzahl der Fahrgäste schwer abzuschätzen

Generell sei es schwierig, die Anzahl der zu erwartenden Fahrgäste abzuschätzen. "Viele werden angesichts der Einschränkungen beim Bahnverkehr dann vielleicht doch eher auf das Auto umsteigen", vermutet Ralf Jarecki. Trotzdem könnte es zu manchen Zeitabschnitten stressig werden, wenn enorm viele Festivalfans gleichzeitig den Bus nehmen wollen. Etwa 2500 sollen nach Schätzungen des Veranstalters am Rottweiler Bahnhof ankommen.

"Gegen 18 Uhr werden wir wohl mit der Hauptmasse durch sein", prognostiziert der StadtBus-Vertreter. Rund 20 Fahrer werden für die Zubringerbusse im Einsatz sein, zudem Betreuer vor Ort, die die Abläufe koordinieren.

Viel Verkehr auf den Straßen

Jarecki rechnet auch mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen. "Erfahrungsgemäß geht der Stau so ab 10 Uhr richtig los und lichtet sich so gegen 14 Uhr wieder", sagt er. Das könnte sich auf die Fahrzeit, die sonst etwa 40 Minuten beträgt, auswirken. Zwar habe der Bus die Befugnis, manche Straßenabschnitte über Feldwege abzukürzen, aber das funktioniere nicht auf der ganzen Strecke.

Die Zubringerbusse sind aber nicht die einzigen Fahrzeuge, die Jarecki koordinieren muss. So gibt es noch die Shuttlebusse, die zwischen dem Tuttlinger Bahnhof und dem Festivalgelände verkehren, Shuttlebusse, die "Grüner Wohnen"-Camper zum Festivaleingang bringen, und den Discobus.

Schutzraumbusse für Unwetter

Zusätzlich werden seit 2019 Schutzraumbusse beim Festivalgelände geparkt. In diesem Jahr handle es sich um zehn Gelenkbusse, so Jarecki. In diesen können Festivalgäste, die ohne Auto angereist sind, bei starken Unwettern Schutz suchen. Um frühzeitig abschätzen zu können, ob es zu einem solchen Ereignis kommt, verfüge der Veranstalter über eigene Meteorologen vor Ort.

Kostenlose Nutzung

Generell gilt: Mit dem Southside-Ticket können Besucher mit allen Nahverkehrszügen innerhalb von Baden-Württemberg und darüber hinaus ab/bis Würzburg sowie in allen Zügen der Bayerischen Eisenbahngesellschaft Agilis und den Sonderzügen von Donnerstag, 16. Juni, bis Montag, 20. Juni, ab 9 Uhr (Sonntag ganztägig) kostenfrei an- und abreisen.

