Ein missglücktes Anfahren hat am Sonntagnachmittag in Triberg zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geführt.

Am Sonntag ist es gegen 17.30 Uhr auf der Obervogt-Huber-Straße in Triberg zu einem Unfall mit drei beschädigten Fahrzeugen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, mussten ein 31-jähriger und ein 29-jähriger Fahrer jeweils mit ihren Toyotas an einer Engstelle am rechten Fahrbahnrand anhalten. Beim anschließenden Anfahren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Toyota des 31-Jährigen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen der Marke Stellantis geschoben.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.