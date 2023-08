Um einen Kitaplatz in Friesenheim zu erhalten, können Eltern ihr Kind nicht mehr direkt bei den Einrichtungen anmelden. Die Gemeinde hat online ein zentrales Vergabesystem erstellt. Anfang September wird die „Kita-Vormerkung“ freigeschaltet.

Wer sein Kind für einen Platz in einer Friesenheimer Kita vormerken möchte, kann dies künftig nur noch online tun.

Diese „zentrale Vormerkung“ gilt ab Anfang September, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Für Anette Brüderle, die Leiterin der katholischen Georg-Schreiber-Kindertagesstätte am Dorfgraben 2 in Friesenheim, ist die Umstellung eine gute Nachricht: „Ich und die Leitung setzen sehr viel darauf“, erklärt sie auf Nachfrage unserer Redaktion.

Eltern mussten Formulare abholen

Bisher hätten die Eltern die Anmeldeformulare immer in der Einrichtung abholen und dorthin zurückbringen müssen. Viele Eltern hätten ihr Kind zudem gleichzeitig bei mehreren Kitas angemeldet, was zu einem großen Organisationsaufwand geführt habe. „Die Arbeit war schon sehr umfangreich“, betont Brüderle. Man habe immer abklären müssen, in welche Einrichtung – laut Webseite der Gemeinde haben Eltern aktuell die Wahl zwischen neun Kitas – ein Kind komme.

Anette Brüderle ist die Leiterin der katholischen Georg-Schreiber-Kindertagesstätte am Dorfgraben 2 in Friesenheim. Foto: Kita

„Wir mussten uns immer mit den anderen Leitungen abstimmen“, berichtet die Leiterin. Bis April sind die Plätze in den Kitas laut Brüderle bereits vergeben. Ab September wird das neue System der Gemeinde freigeschaltet. „Ich hoffe, dass die Änderung eine Erleichterung für uns mit sich bringt“, sagt die Leiterin der Georg-Schreiber-Kita.