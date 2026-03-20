Anerkennung für Leistung: Stadt Albstadt würdigt 130 Sportler

Die Stadt Albstadt ehrte 130 Sportlerinnen und Sportler für deren herausragende Leistungen im Jahr 2025. In der Festhalle Ebingen wurde ihnen Anerkennung gezollt.
Die voll besetzte Festhalle schuf einen würdigen Rahmen, um 130 Sportler für deren Leistungen im Jahr 2025 zu ehren. Die Veranstaltung wurde musikalisch vom Duo Arno Haas (Saxofon) und Wolfgang Fischer (Flügel) umrahmt. Oberbürgermeister Roland Tralmer nannte die Sportförderrichtlinien der Stadt Albstadt eine hohe Hürde, um solche Ehrungen zu erhalten.