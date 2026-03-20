Anerkennung für Leistung: Stadt Albstadt würdigt 130 Sportler

Die Stadt Albstadt ehrte 130 Sportlerinnen und Sportler für deren herausragende Leistungen im Jahr 2025. In der Festhalle Ebingen wurde ihnen Anerkennung gezollt.

Die voll besetzte Festhalle schuf einen würdigen Rahmen, um 130 Sportler für deren Leistungen im Jahr 2025 zu ehren. Die Veranstaltung wurde musikalisch vom Duo Arno Haas (Saxofon) und Wolfgang Fischer (Flügel) umrahmt. Oberbürgermeister Roland Tralmer nannte die Sportförderrichtlinien der Stadt Albstadt eine hohe Hürde, um solche Ehrungen zu erhalten.

Es sei eine nette Angelegenheit, solch beeindruckende Erfolge aus dem Vorjahr zu feiern und gebührend zu würdigen. Die 130 Ehrungen stünden allesamt für Top-Leistungen bei regionalen, nationalen und internationalen sportlichen Ereignissen.

Harte Arbeit, Disziplin und Ausdauer

Dahinter stünden harte Arbeit, Disziplin, Ausdauer und Durchhaltevermögen sowie die Unterstützung von Trainern, Vereinen und Familien – alles von unschätzbarem Wert. Der OB zitierte Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela: „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern.“

Unsere Empfehlung für Sie Auszeichnung in Albstadt 151 Sportlerinnen und Sportler geehrt Die Stadt Albstadt hat 151 Sportlerinnen und Sportler für deren herausragende Leistungen 2024 geehrt. In der Festhalle Ebingen nahmen sie ihre Auszeichnungen entgegen.

Wer zur Bühne gerufen werde, habe sich eine Ehrung wahrlich hart erkämpft und verdient. Fast jeder zweite Albstädter sei in einem Verein. Sportvereine seien eine wichtige Säule, wo Talente gefördert, geprägt und unterstützt würden. Die soziale Bindung werde durch gelebte Integration gestärkt.

Bei Olympia teilgenommen

Der OB ging aus den 130 zu Ehrenden auf zwei Sportler explizit ein. Philipp-Thies Rapp vom Radsportverein Tailfingen wurde mit exzellenter Technik Weltmeister im 1er-Kunstradsport und bekam bereits seine elfte Ehrung.

88-Jähriger auf Platz 3

Emma Weiß – es war ihre 15. Ehrung – vom Freestyle-Club Zollernalb könne stolz auf ihre Olympia-Teilnahme sein. In Cortina habe sie sich mit den besten 25 Athleten der Welt im Freestyle-Aerials gemessen und mit einer beeindruckenden Leistung den zwölften Platz erreicht.

Das Mariposa-Showteam vom Turnverein Truchtelfingen habe die Stadt bei der World Gym for Life Challenge in Lissabon beim Gewinn der Silbermedaille exzellent vertreten. Das Gros der zu ehrenden Akteure über vier Generationen stellte der TV Truchtelfingen mit insgesamt 61 Mädchen, jungen Frauen und einem Mann.

Eine besondere Ehrung in Anbetracht seines Alters hatte die Stadt für Horst Schimke vom Tischtennisclub Tailfingen-Margrethausen parat: Der 88-Jährige hatte bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften den dritten Platz erreicht

Vielfältiges Vereinsleben

Die Sportlerehrungen nahmen Oberbürgermeister Roland Tralmer und Bürgermeister Steve Mall vor, unterstützt von Marinus Merz und Mitarbeitern vom Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales. „Das ist uns doch wieder gut gelungen“, meinte ein zufriedener Markus Münch, Leiter des Sportamts.

Die unterschiedlichen Sportarten von Schießen, Tanz, Gymnastik, Radsport, Kunstrad, Snowboard, Kraftdreikampf, Freestyle, Leichtathletik, Tischtennis und Schwimmen seien eine bunte Mischung verschiedener Variationen aus dem vielfältigen Vereinsleben.

Die Ehrungen

Goldene Ehrenmedaille

für die Wiederholung außergewöhnlicher sportlicher Erfolge: Günter Bitzer, SV Frommern/Historische Bürgerwehr Rottweil; Rebecca Müller, TV Truchtelfingen; Kerry Plieninger, Stuttgart/Renngemeinschaft Stützpunkt Albstadt; Bernd Alber, Reiner Hodler, Brigitte Wilke, Helmut Wißmann, Schützenverein Onstmettingen; Adrian Schlegel, Emma Weiß, Freestyle-Club Zollernalb.

Silberne Ehrenmedaille

für die Wiederholung außergewöhnlicher sportlicher Erfolge: Samira Bartczak, Nele Bech, Leni Braun, Selina Domani, Sophie Fink, Lara Mährle, Emily Scheel, Louisa Scheel, Turnverein Truchtelfingen; Philipp Gassner, Nina Rogati, Neuenbürg/ Renngemeinschaft Stützpunkt Albstadt; Marco Heller, Ferdinand Hirt, Florian Hirt, RSV Tailfingen; Emma Mayer, TSV Ebingen; Mika Ringle, Julia Roscher, Janina Vogt, DJK Ebingen; Sina Stoll, TB Tailfingen.

Sportlerehrungen

Albside:

Andreas Schindler Albstädter Budo-Club:

Nikodem Figlus, Olaf Figlus DJK Ebingen:

Mika Ringle, Julia Roscher, Isabel Kistermann, Sophia Kistermann, Nina Janjusic, Janina Vogt Freestyle-Club Zollernalb:

Adrian Schlegel, Emma Weiß, Joanna KottkeGerman Drug-Free Powerlifting Federation Halle:

Daniela Müller WSV Ebingen:

Celine Bolkart, Timo Bolkart, Anja Böbel, Tobias Hillenbrand, Mark Witzemann WSV Tailfingen:

Melinda Kotz, Talina Kotz SAV Stuttgart:

Kerry Plieniger SC Bayer Leverkusen:

SarahSchulte SC Mahlstetten:

Michael Butsch SG „Zollern-Alb ’82“, Albstadt:

Iris Bächle, Maximilian Wagenstetter, Thomas Schwabenthan RSV Tailfingen:

Ferdinand Hirt, Florian Hirt, Marco Heller, Philipp-Thies Rapp RSV Team Albstadt:

Elena Brasch, Julia Leye SV Truchtelfingen:

Ingrid Musch, Wolfgang Musch, Dirk Baur, Klaus-Peter Schwaner SV Laufen:

Carolin Bitzer, Tina Eckert, Saskia Wagner SV Laufen/SV Mühlen/SV Deggingen:

Carolin Bitzer SV Frommern:

Bettina Bitzer, Günter Bitzer SV Onstmettingen:

Bernd Alber, Tanja Eichert, Tamara Högerle, Angelika Koch, Eberhard Haasis, Moritz Haasis, Reiner Hodler, Michael Vincon, Brigitte Wilke, Helmut Wißmann. SG Tailfingen:

Manuel Koch, Leon Maier, Tom Roser, Senol Yildiz SV Hirrlingen:

Andreas Dominik SC Truchtelfingen:

Fabian Müller, Nico Müller SG Ebingen:

Raphael Domani SG Ennepetal:

Kimberly Wilke, Jeremias WilkeSC Sasbachwalden: Sina Armbruster SV Neuenbürg:

Felix Gassner, Nina Rogati, Philipp Gassner TSV Ebingen:

Emma Mayer TB Tailfingen:

Ina Göttling, Elke Stepan, Sina Stoll TV Truchtelfingen:

Hannah Ammann, Samira Bartczak, Nele Bech, Romy Bech, Amelie Bender, Lara Binder, Loreen Binder, Lena Blutbacher, Stefanie Böhler, Leni Braun, Elenya Donderer, Lisa Duhnke, Sarah Duhnke, Giuliana Dziubkowski, Adriana Eremia, Letizia Eremia, Lijana Eremia, Sophie-Marie Fiderer, Sophie Fink, Eduard Gocia, Anna-Lena Hartl, Jana Heller, Luisa Heller, Carolina Hild, Daniel Hülse, Natalia Kaminska, Leonie Karp, Julia Klaiber, Lara Mährle, Sophia Nowikow, Petra Pazmann, Leni Plankenhorn, Nina Plankenhorn, Nathalie Pochlopien, Marielle Saroyan, Denise Sauter, Emma Sauter, Laura Schmitz, Emily Scheel, Louisa Scheel, Clara Schick, Ronja Schick, Finja Schneider, Julia Schneider, Lenja Schneider, Sara Stevanovic, Emilia Testa, Aylin Tichi, Lavinia Wolfer, Adelina Zorn, Jana Bichler, Giulia Henning, Annett Tamplon, Viktoriia Koshovets, Leona Mak, Janina Domani, Selina Domani, Rebecca Müller, Pauline Nädele, Alisa Korn. TSV Straßberg:

Kota Brunner Schulsport:

Jana Bichler und Anett Tamplon vom Gymnasium Ebingen erreichten bei Jugend trainiert für Olympia den zweiten Platz.