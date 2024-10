Anerkennung für Leistung: Rangendinger Feuerwehr bezwingt den Rottweiler Testturm

1 Die sechs Rangendinger Wehrkameraden konnten sich über ihren Erfolg auf der Aussichtsplattform des Rottweiler Testturms freuen. Foto: FFW Rangendingen

Nachdem sie sich das ganze Jahr auf den Towerrun in Rottweil vorbereitet hatten, hat sich das viele Training für die sechs Teilnehmer der Rangendinger Freiwilligen Feuerwehr ausgezahlt.









Link kopiert



230 Höhenmeter und 1390 Stufen: Der TK Elevator Towerrun hatte es auch in diesem Jahr wieder in sich. Sechs Kameraden der Rangendinger Freiwilligen Feuerwehr ließen sich von der Herausforderung nicht schrecken. Sie hatten monatelang trainiert und in voller Atemschutz-Ausrüstung etwa den Aufstieg zum Schloss Haigerloch und große Treppenhäuser erklommen. Die Vorbereitung hat sich gelohnt: Alle drei Zweierteams schafften es in der Disziplin „Feuerwehr-Lauf mit Pressluftatmer“ in voller Montur bis zur Zielgerade auf der Aussichtsplattform.