Anerkennung für Ex-OB gefordert: Höchste Zeit für die Würdigung von Gerhard Gebauer

Zur Forderung, das Engagement des ehemaligen Oberbürgermeisters Dr. Gerhard Gebauer zu würdigen, schreibt Leserin Renate Späth-Bächle.
Lange bevor die Landes- und Bundespolitik nach und nach für mehr Familienfreundlichkeit und für entsprechende Gesetze gesorgt hat, ermöglichte Dr. Gebauer eine Fülle an grundlegenden Reformen zugunsten aller VS-Einrichtungen. Durch seine Funktion im Deutschen Städtetag war er stets bundesweit orientiert und hatte den Gesamtüberblick über die aktuellen kommunalpolitischen Themen. Jeder Fortschritt für Pädagogik und Personal musste jedoch Mehrheiten im Gemeinderat finden.