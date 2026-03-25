Anerkennung durch den Bürgermeister: Darum ist der Historische Verein ein „großer Gewinn für Hornberg“

Vertreter aus Politik und Verbänden würdigten bei der Hauptversammlung die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des Historischen Vereins Hornberg.
Der Historische Verein Hornberg blickte bei der Hauptversammlung auf ein starkes Jahr zurück. Mit einer vereinsweiten musikalischen Leitung wurde bei den Wahlen eine neue Funktion geschaffen. Den Posten übernimmt Jamie Sauter. Die Führungsspitze Thomas Bossert und Vize Maurizio Fabiano wurde im Amt bestätigt. Die Spielleitung vom Hornberger Schießen übernimmt Bärbel Ketterer und Thomas Weißer ist Obmann, nachdem Alexander Gotthans nicht mehr kandidierte (siehe Info).