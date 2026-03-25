Anerkennung durch den Bürgermeister: Darum ist der Historische Verein ein „großer Gewinn für Hornberg“

Vertreter aus Politik und Verbänden würdigten bei der Hauptversammlung die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des Historischen Vereins Hornberg.

Der Historische Verein Hornberg blickte bei der Hauptversammlung auf ein starkes Jahr zurück. Mit einer vereinsweiten musikalischen Leitung wurde bei den Wahlen eine neue Funktion geschaffen. Den Posten übernimmt Jamie Sauter. Die Führungsspitze Thomas Bossert und Vize Maurizio Fabiano wurde im Amt bestätigt. Die Spielleitung vom Hornberger Schießen übernimmt Bärbel Ketterer und Thomas Weißer ist Obmann, nachdem Alexander Gotthans nicht mehr kandidierte (siehe Info).

Trotz witterungsbedingtem Ausfall von zwei Vorstellungen der Freilichtbühne verzeichnete der Verein 19 144 Zuschauer inklusive der Aufführungen des Abendstücks in der Stadthalle. „Wir sind im dritten Jahr in Folge auf hohem Niveau“, resümierte Bossert in seiner Rückschau. Die Berichte der Spartenleiter bestätigten eine produktive, von Erfolg gekrönte Zusammenarbeit im abgelaufenen Berichtsjahr.

Aufführungen erlebten eine gute Resonanz

Eine gute Resonanz erlebten das Volksschauspiel „Das Hornberger Schießen“ und das Familienstück „Die Schatzinsel“ – die Premiere des Abendstücks „Sherlock Holmes“ war sogar ausverkauft. Weiterer Publikumsmagnet war das Herbststück „Natürlich Blond“ in der Stadthalle.

„Wir sind mehr als Theater, wir sind Botschafter Hornbergs und ein Wirtschaftsfaktor“, berichtete Regisseur Marvin Polomski vom Ergebnis einer Umfrage unter der örtlichen Gastronomie, die durchweg den Aufführungen des Historischen Vereins eine große Bedeutung attestierte.

Ehrengast Bärbel Mauch, Präsidentin vom Verband Deutscher Freilichtbühnen, betonte darüber hinaus den gesellschaftspolitischen Wert mit unter anderem generationenübergreifender Arbeit und sozialem Zusammenhang. In kultureller Hinsicht biete die Freilichtbühne ein niederschwelliges Angebot und stärke die Wirtschaft durch Tourismus und Investitionen.

Tourist-Info stehe dem Verein zur Seite

„Der historische Verein ist ein großer Gewinn für die Stadt“, zollte Bürgermeister Marc Winzer der Arbeit des Vereins große Anerkennung. Gemeinsam mit Veranstaltungen wie unter anderem dem Musiksommer füllen die Aufführungen die Stadt mit Einheimischen und auswärtigen Besuchern.

Die Leistung, alles aus dem Ehrenamt heraus, sei bewundernswert. Die Tourist-Info der Stadt steht laut Winzer mit vielen Arbeitsstunden dem Verein zur Seite: „Ich weiß das, denn ich zeichne sie ab.“

Finanziell steht der Verein auf gesunden Füßen, wie Kassiererin Tabea Faßnacht ausführte. Der geplante Haushalt für das kommende Jahr wurde einstimmig gebilligt. Nach wie vor ist laut Vize Maurizio Fabiano die Technik in Arbeit und sei ein „Dauerprojekt“. Je nach Kapazität und Priorität steht unter anderem der Anstrich vom Schopf auf der Agenda. Die Kanonen erhalten alle neue Kartuschen und die kleinen Kanonen neue Kanonenrohre.

Im April sind die Kanoniere zum Jubiläum der Böllergruppe in der Ortenberger Schützengesellschaft eingeladen. Ebenfalls im April lädt die Trachtengruppe zu einem Heimatabend auf dem Bärenplatz ein, wie Obfrau Antonia Lamendola-Hofferberg ankündigte. Zuvor hatte sie über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet. Die Jugend darf sich wieder auf ein Wochenende auf dem Schembachhof und einen Filmabend freuen.

Die Proben für das Familienstück „Alice im Wunderland“ sind bereits angelaufen, gab Spartenleiterin Sabine Schemel bekannt. Dauerbrenner „Das Hornberger Schießen“ ist ab Anfang August angesetzt. Das Abendstück „Ein Sommernachts(alb)traum“ läuft ebenfalls im August und „Sister Act – das Musical“ im Herbst. Weitere Infos gibt es unter freilichtbuehne-hornberg.de.

Wahlen

Vorsitzender Thomas Bossert, Vize-Vorsitzender Maurizio Fabiano, Kassiererin Tabea Faßnacht, Schriftführer Michael Polomski, Obmann Hornberger Schießen Thomas Weißer und Spielleitung Bärbel Ketterer, Obfrau Familienstück Sabine Schemel, Obmann Erwachsenenstück Jonathan Krien, Obmann Saalstück Marvin Polomski, Obfrau Trachtengruppe Antonia Lamendola-Hofferberg, Kanoniere Martin Gramer und Alexander Gotthans, Musikalische Leitung Jamie Sauter, Technik Michael Polomski, Pyrotechnik Gerd Schemel, Kleiderkammer Daniela Meier, Maske Katja Bonath, Bühnenwart Achim Schemel, Kulissenbau Florian Backfisch, Bewirtung Dunja Herrmann, Werbung Marvin Polomski, Jugendarbeit Jonathan Krien und Julia Presti sowie Mitgliederverwaltung Michael Polomski.