The Sweet sagen alle Konzerte in Deutschland ab

1 Andy Scott von The Sweet bei einem Auftritt vor fünf Jahren in Hannover Foto: imago images / Future Image/Ulrich Stamm

Der Auftritt von The Sweet an diesem Freitag in Stuttgart ist kurzfristig abgesagt worden. Auch weitere Konzerte finden nicht statt: Bandgründer Andy Scott ist krank. Was wir bisher wissen.









Kein „Ballroom Blitz“, kein „Wig-Wam Bam“ und auch kein „Teenage Rampage“ im LKA/Longhorn. Der Auftritt der britischen Band The Sweet, der an diesem Freitag, 18. Oktober, in Stuttgart geplant war, wurde kurzfristig abgesagt.