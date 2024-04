Andy Borg kommt am Freitag, 12. April, in die Schwarzwaldhalle Baiersbronn.

Zu Gast sind an dem Abend mit Andy Borg außerdem G. G. Anderson und Daniela Alfinito. Beginn ist um 19 Uhr.

Damit, so heißt es in der Ankündigung, bringe Thomann Künstler Management zusammen, was zusammengehört: Schlager und Spaß. Schlagerikone Andy Borg bringe gemeinsam mit G. G. Anderson und Daniela Alfinito in diesem Frühjahr den Spaß zurück in die Hallen Deutschlands und zelebriere Schlager von einem anderen Stern.

Lesen Sie auch

Seit 40 Jahren im Geschäft

Unzählige Hits wie „Die berühmten drei Worte“, „Adios Amor“ oder „Die Fischer von San Juan“ sind der Soundtrack der musikalischen Karriere Andy Borgs auf den europäischen Musikbühnen. Schlagfertig und in den seltensten Fällen um eine Antwort verlegen, feiere Andy Borg dieses Jahr ein besonderes Jubiläum: Seit 40 Jahren steht er auf der Bühne.

Nun komme nach der Schlagerparade der Volksmusik, dem Musikantenstadl und der Stadlzeit der neueste Erfolgsgarant von Andy Borg: Schlager und Spaß. Unterstützt wird er dabei von G. G. Anderson. Seit Jahrzehnten sei G. G. Anderson („Sommernacht in Rom“, „Mama Lorraine“) eines der zentralen Gesichter des deutschen Schlagers, und genauso lange begeistere der stimmgewaltige Künstler seine Fans, heißt es in der Ankündigung weiter.

Romantik und tiefe Gefühle

Romantik und tiefe Gefühle werden bei Chartstürmerin Daniela Alfinito großgeschrieben. Ihr wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt, denn sie ist die Tochter und Nichte des erfolgreichen Schlager-Duos Amigos. Daniela Alfinitos Album „Du warst jede Träne wert“ erreichte 2019 auf Anhieb Platz eins der deutschen Charts. Dass „ Du warst jede Träne wert“ keine Eintagsfliege war, bewies die „Sängerin des Jahres 2021“ laut der Ankündigung mit ihren Alben „Liebes-Tattoo“, „Splitter aus Glück“ und „Löwenmut“. Alle drei schossen sofort an die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Künstler versprechen eine geballte Ladung Schlager und eine große Portion fetzige Schlagerstimmung und vor allem Spaß.

Tickets gibt es unter anderem noch bei der Baiersbronn Touristik am Rosenplatz sowie beim Schwarzwälder Bote Ticketservice unter der Ticket-Hotline 07423/78790 und online unter www.schwabo.de/tickets.