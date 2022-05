1 Andrew Fletcher – cool mit dunkler Sonnenbrille Foto: promo

Andrew John Fletcher, genannt Fletch, war Gründungsmitglied von Depeche Mode - und obwohl er keine Songs schrieb, war er unersetzlich für die Band. Am Donnerstag ist er im Alter von 60 Jahren gestorben. Wir erinnern an den stets coolen Keyboarder mit einem Interview, das wir im Jahr 2013 mit ihm geführt haben.















Stuttgart - Der Depeche-Mode-Keyboarder Andrew Fletcher ist überraschend im Alter von 60 Jahren gestorben. Er war Gründungsmitglied der britischen Erfolgsband und galt als unersetzlich, weil er den Ruhepol zwischen den Egomanen Dave Gahan und Martin Gore bildete. Als Depeche Mode vor einigen Jahren das Album "Delta Machine" veröffentlichten, haben wir Andrew Fletcher in Paris getroffen. Hier finden Sie das Interview, das wir damals mit ihm geführt haben.

Ja, ich glaube schon. Hoffentlich.Ja, die ist sehr effektiv.Selbstverständlich wird es mit jedem Tag schwieriger. Was aber hilft, ist, dass Dave, Martin und ich noch eine Menge Haare haben. Das macht uns jünger.Nein, wir sind eigentlich immer nervös. Wir sind nervös vor den Shows, und wir sind nervös, wenn ein neues Album rauskommt. Wenn du keinen Druck verspürst und dir nicht die Nerven flattern, solltest du es besser bleiben lassen. Ich denke, das ist für einen Künstler sehr wichtig. Dave zum Beispiel ist vor jedem Konzert so voller Adrenalin, dass er fast schon panisch wird. Aber dieses Adrenalin verhilft ihm auf der Bühne zu einer fantastischen Show.Wir werden mal gelobt und mal verrissen. Konstruktive Kritik nehmen wir inzwischen ernst. Das war früher anders: In den 1980ern haben alle Journalisten Rockmusik geliebt und elektronische Musik gehasst. In den ersten zehn Jahren war jedes Interview ziemlich fürchterlich. Heute, aus welchem Grund auch immer, sind in jedem Interview plötzlich alle nett zu uns.In dem Alter werden wir bestimmt nicht mehr tun, was wir jetzt tun. Ich möchte nicht als 70-Jähriger auf einer Bühne stehen. Ich will mich dann um meine Enkel kümmern und etwas ganz Normales machen. Aber beim Rock ’n’ Roll weiß man das ja nie. Schließlich macht der süchtig.Besser so. Wenn Sie einen meiner Songs hören würden, wüssten Sie, warum. Songwriting ist eine Kunst. Und es gibt sehr viele große Musiker, die keine Songs schreiben können.Der Unterschied ist, dass Martin Texte schreibt, seit er elf Jahre alt ist – und Dave erst seit sieben oder acht Jahren. Martin ist also ein sehr erfahrener Songwriter, Dave wird aber immer besser. Er schreibt anders als Martin, es ist also ganz schön knifflig, es auf dem Album so hinzubekommen, dass Daves und Martins Songs nebeneinander funktionieren.

Demokratie zu dritt ist schwer

Das Studio, in dem wir aufgenommen haben, ist wirklich unglaublich. Es heißt Jungle City und gehört Alicia Keys. Beyoncé hat nebenan aufgenommen. New York ist eine sehr inspirierende Stadt. Als Kontrastprogramm haben wir die andere Hälfte des Albums in Santa Barbara aufgenommen. In einem dunklen Raum ohne Fenster – und dann gehst du raus, um eine Zigarette zu rauchen, und es ist purer Sonnenschein.Ne, ich habe sie nur mal im Aufzug getroffen. Sie hatte einen riesigen Bodyguard dabei und war unglaublich aufgebrezelt – und das schon am Vormittag! Fantastisch!Es dauert fünf, sechs Shows, bis du in den richtigen Groove kommst. Aber da ich mittlerweile der Einzige bei Depeche Mode bin, der noch was trinkt, sind wir auf der Bühne auch weitaus professioneller geworden. Deshalb ist dem Publikum garantiert, dass es jeden Abend 99,9 oder hundert Prozent bekommt. Früher gab es Tage, an denen du Pech haben konntest. (Lacht.)Wir sind eine Demokratie. Demokratie zu dritt ist natürlich schwer, aber wir kommen ganz gut und ziemlich freundschaftlich miteinander klar. Wenn einer eine künstlerische Idee partout nicht mag, dann nehmen die anderen zwei das sehr ernst.(Martin Gore kommt zufällig vorbei, hört kurz zu und sagt grinsend im Weitergehen:) Mensch Fletsch, was erzählst du da wieder für einen Blödsinn?Fletcher: Ach halt doch die Klappe, du Blödmann (lacht). Sehen Sie?Ja, die einzige wirklich vergleichbare Band, die mir einfällt, ist U2. Mit ihr sind wir eng verbunden. U2 arbeiten oft mit den gleichen Leuten zusammen wie wir, haben oft den gleichen Produzenten oder Fotografen – Anton Corbijn etwa.Es gibt viele junge Bands, aber ehrlich gesagt schaue ich mich in der Szene nur dann um, wenn ich mal wieder als DJ auflege.Wir geben den Remixern völlige künstlerische Freiheit. Wir wollen schließlich, dass sie etwas Aufregendes aus unseren Liedern machen, ohne dass wir dazu unseren Input geben. Manchmal klappt das sensationell gut, manchmal sensationell schlecht.Depeche Mode.Ja, und das eigentlich nur im Studio. Zu Hause höre ich keine Musik. Du wirst der Musik überdrüssig, wenn du den ganzen Tag im Studio bist. Daheim sehe ich viel ­lieber Fernsehen.