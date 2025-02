Andreas Pahlow geht in den Ruhestand: Er gab der Friesenheimer Jugend den nötigen Halt

Auf seltsame Begegnung folgt Diebstahl Unbekannter plündert Hofladen-Kasse in Friesenheim

Seit gut 35 Jahren betreibt Helene Herzog ihren Hofladen in der Lahrgasse in Friesenheim – erstmals wurde sie nun bestohlen. In ihre Kundschaft hat sie größtes Vertrauen, allerdings hat sie einen Tag vor der Plünderung ein eigenartiges Gespräch geführt.