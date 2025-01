Andreas Hoppe ist neuer Kommandant: Neuanfang bei der Lahrer Feuerwehr

Für die Feuerwehr-Abteilung der Stadt Lahr ist bei der Abteilungsversammlung eine neue Zeitrechnung angebrochen, die vom scheidenden Abteilungsleiter Martin Stolz als „historisch“ bezeichnet wurde. Auf der Basis einer neuen Feuerwehrsatzung wurde Andreas Hoppe als neuer Abteilungskommandant gewählt.

Vom kompletten Neuanfang sprach der scheidende Abteilungsleiter Stolz. Er trat nach zehn Jahren im Amt nicht mehr an. „Mit eindringlichen Worten“, so formulierte es OB Markus Ibert in seinem Grußwort, verabschiedete sich Stolz aus seinem Amt, in dem er auf zehn Jahre als Abteilungsleiter blickte. In seiner Amtszeit sei nicht alles so abgelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte. „Es geht jetzt in die richtige Richtung“, sagte Stolz allerdings, der bei aller Kritik an der Feuerwehr seinen Blick nach vorne richtete und den Veränderungsprozess in der Wehr und die anstehende Dynamik als positive Entwicklung ansieht.

Stolz wünscht Nachfolger ein „glückliches Händchen“

Stolz erwähnte bei seinem Rückblick Errungenschaften wie die Einführung eines Feierabendhocks, Veranstaltungen wie das Kesselfleischessen und die Bemühungen, für mehr Gemütlichkeit und Kameradschaft zu sorgen. Sein Ziel sei der Bürokratieabbau gewesen, wenn dies auch nicht immer gelungen sei. Er zeigte sich in seiner Abschiedsrede auch enttäuscht über das Verhalten seiner Vorgesetzten, vermisste die Transparenz und Gesprächskultur. „Das war’s“, sagte Stolz und wünschte seinem Nachfolger im Kommando ein glückliches Händchen.

Als Wahlleiter fungierte der kommissarische Kommandant der Lahrer Feuerwehr, Georg Schinke. Er ging auf den Veränderungsprozess bei der Wehr ein, erwähnte rund 700 Einsätze, von denen die Abteilung Lahr 413 zu stemmen hatte. „Das ist eine Riesenbelastung“, so Schinke. Er wünschte dem neuen Abteilungskommandanten, der von 56 Stimmberechtigten 48-Ja-Stimmen erhielt, im neuen Amt alles Gute.

Ibert bescheinigt, dass es in Feuerwehr-Abteilung „in die richtige Richtung“ geht

In geheimer Wahl wurde Peter Brendel (49-Ja-Stimmen) zum ersten Stellvertreter gewählt. Zweiter Stellvertreter wurde in einer Kampfabstimmung mit Simon Stein (13-Ja-Stimmen) Arved Wadle, der 36 Stimmen auf sich vereinigte. Neben Stolz, der auf der Versammlung mit Dank als Abteilungsleiter verabschiedet wurde, dankte Schinke dem Stellvertreter Erol Tural für seinen Einsatz. In einem Grußwort bescheinigte Ibert, dass es in der Feuerwehr-Abteilung „in die richtige Richtung“ gehe. Es schlossen sich Berichte der Zugführer, Jugend, Alters- und Ehrenkameraden an.

Weitere Wahlen

Im Schulungsraum des Gerätehauses wurde am Freitag auch der Abteilungsausschuss gewählt. Dieser umfasst insgesamt zehn Personen. Dem Feuerwehrausschuss der Abteilung Lahr gehören an (Reihenfolge entsprechend der abgegebenen Stimmen): Harald Wadle, Elisabeth Marple, Felix Jörger, Alexander Maurer, Peter Brendel, Christian Wettengel, Erol Tural, Elke Brendel, Thomas Theilig und Marco Wiecher.