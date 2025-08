Martina Deutscher geht nach 24 Jahren bei der Diakoniestation in den Ruhestand. Ihr Nachfolger als Geschäftsführer ist Andreas Hassler.

Die Sozialstation Ried hat einen neuen Leiter: Andreas Hassler hat den Posten von seiner Vorgängerin Martina Deutscher übernommen. Bei einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Nonnenweier wurde Deutscher verabschiedet und Hassler offiziell vorgestellt.

Im Jahr 2001 kam Deutscher zur Sozialstation Ried und verabschiedete sich nun – 24 Jahre später – in den Ruhestand. Geschäftsführer Hassler hat mit unserer Redaktion über seinen Start bei der Sozialstation, Herausforderungen und seine Pläne für die kommenden Jahre gesprochen.

Hassler kommt ursprünglich nicht aus dem sozialen Bereich. Der 53-Jährige war zuvor in der freien Wirtschaft tätig. Vor seinem Wechsel zu Sozialstation Ried war er 21 Jahre lang bei „Vogels Süsse Werbe-Ideen“ in Endingen am Kaiserstuhl tätig, davon 13 Jahre als Geschäftsführer. Den Wechsel vom Schokolade zu Werbezwecke verpackendem Unternehmen hin zur Pflegebranche war für ihn der Richtige. Auch wenn die Branche eine komplett andere sei, die Arbeit im wirtschaftlichen Bereich sei sehr ähnlich, beteuert Hassler, der sich selbst auch als „Zahlenfreund“ bezeichnet.

Andere Gesetze sind noch eine Herausforderung

Nachdem bei seinem früheren Arbeitgeber Investoren eingestiegen und die Firma schließlich an den Branchenkonkurrenten Kalfany aus Herbolzheim verkauft wurde, entschloss er sich zu gehen. „Ich wollte nicht den Weg in den Konzern mitgehen“, begründet Hassler den Schritt. Er kündigte. Seine Entscheidung: „Mal etwas anderes.“ Die Stelle bei der Sozialstation Ried habe sich dann „einfach ergeben“. Seit Februar arbeitet Hassler nun als Geschäftsführer in Nonnenweier. Zuvor gab es eine Einarbeitungsphase mit seiner Vorgängerin Deutscher, erklärt er.

Auch wenn das Arbeiten im wirtschaftlichen Bereich sehr ähnlich zu seiner früheren Stelle war, gab es durch den Branchenwechsel auch neue Herausforderungen und Unbekanntes. Als Beispiel nennt Hassler die Pflegegesetze oder auch das kirchliche Arbeitsrecht, das für die Sozialstation unter diakonischer Trägerschaft gilt.

Besonders lobende Worte findet der neue Geschäftsleiter für seine Mitarbeiter. Er erzählt von der Herzlichkeit im Team der Sozialstation. Und das ist groß: 57 Mitarbeiter gebe es momentan, erzählt Hassler.

Sozialstation will den eigenen Nachwuchs stärken

Die Arbeit teilt sich dabei auf. Neben den Kräften in der Verwaltung arbeitet ein Teil der Angestellten im Tagespflege-Demenzzentrum. Der größte Teil der Mitarbeiter ist aber für den ambulanten Pflegedienst der Sozialstation unterwegs. „Aktuell sind wir gut aufgestellt“, meint Hassler mit Blick auf die Personallage bei der Sozialstation Ried. Dennoch sieht er den Fachkräftemangel in der Branche als Problem. „Wir müssen die Jungen von der Pike auf ausbilden“, meint Hassler.

Hier sieht er auch noch etwas Potenzial für die Zukunft. Ein Auszubildenden hat die Sozialstation derzeit, demnächst würden zwei weitere hinzukommen. „Die Mitarbeiter sind das wichtigste Gut das wir haben“, lautet Hasslers Fazit. Daher habe es ihn besonders gefreut, dass einige Mitarbeiter, die ursprünglich geplant hatten zu gehen, doch bei der Sozialstation-Ried geblieben sind. So ein Wechsel bringe ja auch frischen Wind mit, meint Hassler.

Aufbau der Sozialstation

Die Sozialstation Ried wurde eigenen Angaben nach 1979 von den evangelischen Kirchengemeinden Schwanau, Meißenheim und Neuried gegründet. Die katholischen Kirchen schlossen einen Kooperationsvertrag, so dass die Station die diakonischen und caritativen Aufgaben der Pflege in den Gemeinden übernahm. Geführt wird die Sozialstation durch ein Vorstandsgremium, das von der Mitgliederversammlung gewählt wird. Diese setzt sich aus zwei Abgesandten jeder evangelischen Kirchengemeinde zusammen. Die katholischen Kirchengemeinden sind Kooperationspartner.