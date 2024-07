Andreas Grupp im Interview: Neffe von Wolfgang Grupp kandidiert für Präsidium beim VfB Stuttgart

Er ist geboren in Albstadt-Ebingen, wohnt in Reutlingen und ist leidenschaftlicher Fan des VfB Stuttgart: Nun kandidiert Andreas Grupp, Neffe von Wolfgang Grupp, für einen vakanten Posten im Präsidiums des Vizemeisters. Die Entscheidung fällt am 28. Juli. Mit unserer Redaktion hat er über seine Motive gesprochen.