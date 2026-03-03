Andrea Rothfuss aus Loßburg: 20 Jahre Paralympics und dann ein mögliches Karriereende?

Auf Skirennläuferin Andrea Rothfuss warten die sechsten Paralympics. Die 36-Jährige erzählt, was sich verändert hat und wie wichtig ihr die Teilnahme nach ihrer Depression war.
Wenn am Freitag die Paralympischen Spiele in Verona eröffnet werden, wird Andrea Rothfuss vom SV Mitteltal-Obertal auf 20 Jahre Paralympics zurückblicken können. Die 36-jährige Skirennläuferin aus Loßburg, der von Geburt an die linke Hand fehlt, hatte 2006 ihre ersten Spiele erlebt – auch in Italien. Mit erst 16 Jahren war sie damals in Turin das erste Mal mit dabei und belegte den zweiten Platz im Riesenslalom. Danach folgten Vancouver, Sotschi, PyeongChang und Peking. Rothfuss hat bei den Paralympics bislang 14 Medaillen geholt (1x Gold, 9x Silber, 4x Bronze) und ist damit eine der erfolgreichsten Medaillensammlerinnen des deutschen Teams.