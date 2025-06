1 Andrea Kiewel hätte am Sonntag ihr „Fernsehgarten“-Jubiläum im ZDF feiern sollen. Foto: IMAGO/DeFodi Images/IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv - und moderiert den „Fernsehgarten“ sonntags live in Mainz. Doch zu ihrer Jubiläumssendung kann sie nicht anreisen. Dieses Duo vertritt sie.







Wegen des gesperrten Luftraums über Israel kann Andrea Kiewel diesen Sonntag nicht in Mainz die ZDF-Sendung „Fernsehgarten“ moderieren. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Samstagvormittag mit. Die Moderatorin lebt in Tel Aviv. Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) vertreten sie am Sonntag „einmalig“.