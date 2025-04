Andrea Huber stellt zweites Buch vor: Lahrer Autorin will Kinder stark machen

Ängste überwinden und Selbstvertrauen aufbauen: Diese Botschaft will Andrea Huber jungen Lesern mit ihren Büchern „Mut tut gut“ und „Psst... Mission Frieden“ vermitteln. Nun arbeitet die Heilpraktikerin aus Lahr an einem Ratgeber für Erwachsene.

Ein Bernhardiner, der sich zu groß und zu schwer fühlt, und eine Hummel, die Verfolgungsängste hat, treffen sich. Sie klagen sich gegenseitig ihr Leid, erleben gemeinsam Abenteuer und lernen schließlich mit gegenseitiger Hilfe, sich so zu akzeptieren, wie sie sind.

„Es geht darum, sich anzunehmen, wie man ist“, erklärt Andrea Huber, die Autorin des Kinderbuchs „Mut tut gut“ im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es gibt immer mehr Kinder, die an Angststörungen leiden. Sich zu verbinden, kann helfen“, betont sie.

Das Buch der Lahrerin, das für Kinder im Alter von drei bis acht Jahren geeignet ist, erschien bereits 2021 – mitten in der Pandemie. „Damals ging nicht viel. Ich möchte jetzt noch mal auf das Buch aufmerksam machen“, erklärt die 54-Jährige, die gelernte Erzieherin ist und hauptberuflich als Heilpraktikerin für Psychotherapie und Entspannungstherapeutin arbeitet. Die Botschaft des Buchs sei heute nach wie vor aktuell und wichtig.

Die Idee für die Geschichte kam Huber ebenfalls zu Pandemiezeiten: „Ich hatte viel Zeit und selbst einen Bernhardinerwelpen bei mir zu Hause“, erinnert sie sich. Sie habe angefangen, Bilder zu malen und parallel dazu sei die Geschichte und die Idee für das Buch in ihrem Kopf entstanden.

Buch enthält auch Ausmalbilder für Kinder

„Leider wollte der Verleger letztendlich meine Bilder nicht.“ Stattdessen wurde ein Illustrator zu dem Projekt dazu geholt. Insgesamt ein Dreivierteljahr Arbeit sei in „Mut tut gut“ geflossen. „Ich war dann sehr enttäuscht, dass die Vermarktung während Corona so schwierig war“, berichtet die Autorin. Überhaupt einen Verlag zu finden, sei alles andere als einfach gewesen.

„Da geht man unter. Ich bin aber dran geblieben und habe es geschafft.“ Bis heute seien von den rund 200 gedruckten Exemplaren so „leider noch nicht viele“ verkauft worden. Das Feedback von bisherigen Lesern, beziehungsweise Vorlesern sei jedoch sehr positiv ausgefallen: „Die Kinder lieben die Geschichte. Und auch die Ausmalbilder, die es im Buch gibt, kommen gut an“, berichtet die Autorin.

Mittlerweile hat Huber bereits ein zweites Buch „Psst... Mission Frieden“ geschrieben und veröffentlicht. Auch mit dieser Geschichte – für Vier- bis Zehnjährige – möchte die 54-Jährige Kinder stark machen. Darin geht es um den Bär „Julius Cäsar“, der seinen Winterschlaf halten möchte. Seine Welt gerät aus den Fugen, als die alte Schildkröte Mathilda zu Besuch kommt. Im Gepäck hat sie eine Geschichte über eine Biene und einen Hund, die auf einer geheimer Mission sind, den Frieden zu finden.

„Die globalen Themen wie Krieg und Frieden machen auch vor den Kindern nicht Halt. In der Familie, im Freundeskreis, im Kindergarten oder in der Grundschule werden sie damit konfrontiert. Das Märchenbuch unterstützt mit kindgemäßer Reimform und soll zur Aufarbeitung beitragen“, erklärt sie. In diesem zweiten Werk stammt nicht nur der Text aus der Feder der Lahrerin, sondern auch die Illustrationen. Was die 54-Jährige antreibt, neben ihrem Hauptberuf noch Bücher zu schreiben? „Die Fantasie“, erklärt sie. „Ich finde Ausdruck im Schreiben.“

Drittes Projekt richtet sich an erwachsene Leser

Erworben werden können die beiden Kinderbücher „Mut tut gut“ und „Psst... Mission Frieden“ bei der Buchhandlung Osiander in Lahr und in der Naturheilpraxis Andreas Huber, in der die Autorin gemeinsam mit ihrem Mann arbeitet. Das zweite Buch gibt es zudem bei Amazon. Und wird bereits an einem dritten Buch gearbeitet? „Ja“, bestätigt Huber. Sie schreibe derzeit einen psychologischen Ratgeber, ein Selbsthilfebuch für Erwachsene.

„Die Kinderbücher habe ich im Moment auf Eis gelegt, weil die Nachfrage so gering ist.“ Für ihr neues Projekt nutzt die 54-Jährige ihre Expertise aus ihrem Hauptberuf als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Der erste Entwurf stehe bereits, nun gehe es an die Korrekturen. „Ich gehe davon aus, dass ich das Buch in zwei bis drei Monaten veröffentliche“, kündigt sie an.

Alle, die mehr über Hubers Buch „Mut tut gut“ erfahren möchten, haben am Samstag, 10. Mai, in der Lahrer Buchhandlung Osiander die Möglichkeit dazu. An diesem Tag wird die Autorin vor Ort sein, ihre Geschichte präsentieren und auch „kleine Mitbringsel“ an Kinder verteilen, verrät sie.

Sie hat einen eigenen Blog

Auf ihrer eigenen Webseite unter andrea-huber.de veröffentlicht Andrea Huber Infos über sich, ihre Projekte, ihre Bücher und ihre Arbeit. Neben Bildern von sich und ihren Hunden sind dort auch ein Blog und eine Kontaktmöglichkeit zu finden.