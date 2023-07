Andrea Evans, die aus amerikanischen Seifenopern wie „Reich und schön“ bekannte Schauspielerin, ist tot. Ihr Manager Nick Leicht bestätigte dies mehreren US-Medien: „Ich habe in den vergangenen sieben Jahren mit Andrea gearbeitet. Sie war ein unglaubliches Talent und es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten.“

Demnach soll sie am Sonntag an einer Krebserkrankung gestorben sein, wie auch ihr ehemaliger Manager und Castingdirektor, Don Carroll, dem US-Magazin „The Hollywood Reporter“ bestätigte. Evans wurde 66 Jahre alt.

„Sie war eine großartige Ehefrau und Mutter“

In den USA wurde Evans durch die Rolle als Teenager Tina Lord in der US-Serie „Liebe, Lüge, Leidenschaft“ in den 1970er Jahren bekannt. Anfang der 1980er wirkte sie dann in der Soap „Schatten der Leidenschaft“ mit. Ende der 1990er Jahre und von 2010 bis 2011 war die Schauspielerin in der Seifenoper „Reich und schön“ zu sehen. Ihre Serien waren auch im deutschen Fernsehen zu sehen.

Laut einem Statement, das „People“ vorliegt, sagte ihr Mann Stephen Rodriguez: „Sie war eine großartige Ehefrau und Mutter. Sie war mein Fels in der Brandung. Der Krebs tötete Andrea, aber er tötete nicht ihren Geist.“