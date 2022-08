1 Andrea Berg steht mal wieder an der Spitze der Albumcharts. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Bereits zum zwölften Mal in ihrer Karriere ist die Schlagersängerin Andrea Berg mit einem Album an der Spitze der Charts. Die Einzelheiten.















Andrea Berg ist zum zwölften Mal mit einem Album auf Platz eins der Charts gelandet. „Keine deutsche Sängerin hatte mehr“, teilte GfK Entertainment am Freitag mit. Für „Ich würd’s wieder tun“ hat die 56-jährige Schlagersängerin mit Stars wie Florian Silbereisen, Vanessa Mai oder Beatrice Egli zusammengearbeitet.

Auf Platz zwei der Albumcharts steigt diese Woche US-Superstar Beyoncé mit „Renaissance“ ein. Das sei die stärkste Album-Platzierung seit ihrem 2003er-Debütwerk „Dangerously In Love“. Auf Platz drei liegt Rammstein mit „Zeit“. Dahinter landet die US-Hardcore-Band Stick To Your Guns mit „Spectre“, vor dem Rapper Beyazz, dessen Album „Get Numb With Me“ auf Platz fünf einsteigt.

In den Single-Charts behaupten DJ Robin & Schürze auch in der siebten Woche mit dem Partysong „Layla“ die Spitze. Auf Platz zwei liegt ein weiterer Ballermann-Song: „Olivia“ von Die Zipfelbuben. Auf den nächsten Plätzen folgen die Rapper Liaze („Paradise“) und Luciano („Beautiful Girl“).