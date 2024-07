Andrang in Rottweil

1 Großer Andrang herrscht bei der Aktion in Rottweil. Foto: Kreisverkehrswacht

Der Trend zu Wohnwagen und Wohnmobil zeigte sich bei der Wiege- und Beratungsaktion der Kreisverkehrswacht in Rottweil. Es herrschte reger Andrang.









Link kopiert



Viel zu tun hatten die Experten der Kreisverkehrswacht Rottweil bei ihrer Wiegeaktion für Wohnmobile und Gespanne in Rottweil am Dienstag. Zahlreiche Urlauber nutzten die Gelegenheit, kurz vor der Fahrt in den Urlaub ihr Wohnmobil oder ihr Wohnwagengespann wiegen zu lassen.