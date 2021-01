Andrang auf Ausflugsziele Zufahrten zu Albstadts touristischen "Hot-Spots" gesperrt

Am Samstag sah die Lage ähnlich aus: Um 12 Uhr waren bereits die meisten Parkplätze in Onstmettingen, Burgfelden, Tailfingen und Ebingen gut ausgelastet, um 12.30 Uhr hatten die an den touristischen "Hot-Spots" die Kapazitätsgrenze erreicht. Um 13 Uhr sperrte der Betriebshof in Onstmettingen die Zufahrtsstraßen zum Raichberg und zum Schneckenbuckel sowie die Zufahrtsstraße nach Burgfelden halbseitig und gewährte nur noch Anliegern Zugang. Dennoch nahm der Verkehr nur minimal ab. Viele Autofahrer ignorierten die Verkehrsschilder einfach und fuhren vorbei.

Auch auf den Hängen war wieder einiges los. Am Skilift in Tailfingen, wo das Rodeln permanent verboten ist, waren kaum Menschen unterwegs, in Onstmettingen gab es allerdings mehr Publikum und so manche, welche die Sperrung des Ski- und Rodelhangs ignorierten. Gleichwohl sah die Situation auf dem Raichberg besser aus als in den Vorwochen. Die Autos standen größtenteils auf den Parkplätzen und blockierten keine Straßen. Dafür war der Andrang auf die Kälberwiese in Ebingen eher größer als zuvor. Auf dem Ochsenberg ging es dagegen ruhig zu – was allerdings auch daran liegen könnte, dass die Straße stellenweise glatt war und einige Autos wieder rückwärts den Berg hinunter mussten.