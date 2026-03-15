Anders als ZDF-Traumschiff: Abseits von Traumstränden auf den Malediven – Eutinger Ehepaar berichtet

Das Klischee der Malediven ist den Eutingern auf Weltreise zu langweilig. Sie berichten von der Realität hinter dem Urlaubsparadies. Doch zuvor sind sie noch in Sri Lanka.
Stefan und Andrea Klumpp sind schon seit November auf ihrer Weltreise auf der Aidadiva unterwegs. Was ihre Reise immer wieder auszeichnet: Sie unternehmen nicht das gewöhnliche Pauschaltouristenprogramm, sondern entdecken die Welt auf eigene Faust. Sie lernen Menschen in verschiedenen Ländern kennen, entdecken Orte abseits jeglicher Touristenströme und erleben Abenteuer. In diesem Reise-Update berichten sie aus Sri Lanka und von den Malediven.