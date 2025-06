Wo es in Lahr Parkplätze gibt – und wie viel sie kosten

1 Soll frei von Autos bleiben: der Rathausplatz in Lahr. Foto: Köhler Für eine attraktivere Innenstadt fordern Händler und Besucher mehr Stellplätze. Wir haben gefragt, wie die Stadt mit diesem Wunsch umgeht und beleuchten die aktuelle Lage.







Wer mit dem Auto zum Einkaufen in die Innenstadt fährt, benötigt einen Parkplatz. Und zwar möglichst in der Nähe der Marktstraße, schließlich will niemand die vollen Shoppingtüten noch Hunderte Meter weit schleppen. Welche Möglichkeiten gibt es aktuell und wie teuer sind sie? Ein Überblick.