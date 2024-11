Andenken restauriert: In Calmbach wurde der Gedenkstein enthüllt

1 Günter Girrbach (von links), Dieter Neher, Harald Hermann, Martin Keppler, Ursula Jahn-Zöhrens und Pfarrerin Sara Widmann stehen neben dem restaurierten Gedenkstein. Foto: Ziegelbauer

Der Gedenkstein, der an einen Bombenangriff durch englische Flugzeuge auf das damalige Sägewerk erinnern soll, wurde neu aufgearbeitet. Die Initiative hatte die Gruppe „Wir für Calmbach“ ergriffen.









Mitte vergangener Woche war er an der Wildbader Straße aufgestellt, aber mit einer Abschrankung verdeckt. Am Samstagnachmittag wurde er dann kurz nach 14 Uhr enthüllt: Der im Auftrag der Initiativgruppe „Wir für Calmbach“ (WfC), derzeit bestehend aus Dieter Neher, Günter Girrbach und Harald Hermann, restaurierte und mit einer neuen Tafel versehene Gedenkstein zur Erinnerung an einen englischen Fliegerangriff am 30. Juli 1918 auf das seinerzeitige Calmbacher Sägewerk Keppler.