Andauernde Ermittlungen: Polizei geht weiteren Berichten über Ex-Prinzen Andrew nach

Die Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew sind komplex und umfassen mehrere Ansätze. Die Polizei prüft derzeit auch Berichte zu Vorwürfen einer Frau aus dem Jahr 2010.
London - Die Polizei geht in ihren langwierigen Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew mehreren Ansätzen nach. Das geht aus einer Mitteilung der Thames Valley Police hervor. Dabei nehmen die Ermittler auch mögliches sexuelles Fehlverhalten in den Blick. Der jüngere Bruder von König Charles III. (77) war im Februar im Zuge des Skandals um den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zwischenzeitlich festgenommen worden.