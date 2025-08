Der Anbieter für das Schulessen kündigt eine Preiserhöhung an. Sollen die höheren Kosten an die Eltern weitergegeben werden? Und wie sieht es bei der Ganztagsbetreuung aus?

Im Gemeinderat wurde am Montagabend über die künftige Finanzierung der Ganztagsbetreuung an der Grundschule und die Essenpreise debattiert. Obwohl die Verwaltung eine moderate Erhöhung der Gebühren vorgeschlagen hatte, entschied sich das Gremium, ein neues Berechnungsmodell einzuführen.

Emotionaler wurde es in der Debatte um die Verpflegungskosten. Die KBF, die das Essen an der Schule liefert, hat kurz vor der Sitzung eine Preiserhöhung von 5,8 Prozent angekündigt – das Essen würde dann 5,30 Euro kosten. Noé stellte die Frage in den Raum: „Wen können wir dann im Zweifel belasten? Was wir nicht erheben, ist aus dem sogenannten Steuerverbund zu zahlen.“

Noé sagte aber auch zu einem späteren Zeitpunkt der Debatte: „Selbst wenn das Essen um drei Euro teurer werde und man tausend Essen im Monat ausgebe, mache das gerade einmal 3000 Euro – das rettet unseren Haushalt nicht.“ Im Kreistag habe man ihn gefragt, wie es sein kann, dass man als Pleitegemeinde die günstigsten Beiträge haben. Er habe geantwortet: „Dann würden wir noch unattraktiver werden.“

„Wir können es uns nicht leisten, die Kinder durchzufüttern“

Rätin Susanne Ast-van de Loo (FWV) sprach sich klar für volle Kostenweitergabe aus: „Wir sind eine Gemeinde, die kein Geld hat. Wir können es uns nicht leisten, die Kinder durchzufüttern, sage ich mal so provokativ.“ Aus ihrer Sicht sei es legitim, den vollen Preis an die Eltern weiterzugeben – mit offener Kommunikation werde das auf Verständnis stoßen.

Nachfragen kamen Manuel Faiß (BVS), der Rückmeldungen von Eltern weitergab, die sich durch die verpflichtende Teilnahme am Schulessen gegängelt fühlen. „Sie haben ein Problem damit, dass sie das Essen nehmen müssen – auch wenn sie es gar nicht wollen.“ Und: Ein mitgebrachtes Vesper dürfe nicht am gleichen Tisch gegessen werden, auch wenn die Kinder die das angebotene Essen nicht mögen.

Die Verwaltung verwies auf gesetzliche Vorgaben: Wenn Kinder ganztags betreut werden, besteht eine Pflicht zur Teilnahme am Mittagessen. Aus hygienischen Gründen dürfe das Vesper nicht am gleichen Tisch zu sich genommen werden. Noé stellte klar: „Wenn die Eltern das nicht wollen, dann müssen sie sich ein anderes Angebot suchen.“

Werden manche Schüler beim Mittagessen ausgegrenzt?

Faiß kritisierte: „Man spricht die ganze Zeit von Inklusion, und dann grenzt man beim Vesperbrot aus.“ Noé erwiderte: „Es gibt die reine Lehre und die Realpolitik. Aber im Zweifel muss ich mich auf den rechtlichen Rahmen festlegen. Wenn der Betrieb nachher stillgelegt wird, bringt es mir nichts, wenn ich der Realpolitiker bin.“

Für Bürgermeister Noé war aus finanzieller Sicht klar: „Wir sollten so schnell wie möglich an eine Neukalkulation rangehen.“ Aus dem Gremium entnehme er, dass man die Kostensteigerung weitergeben solle. Mit den neuen Preisen müsse man nun auch prüfen, ob das Angebot passe. Die Frage des Essenspreises wurde deshalb erst einmal zurückgestellt.

Neues Modell für die Ganztagsbetreuung?

Und die Kosten der Ganztagsbetreuung? Statt die von der Verwaltung vorgelegten Staffelpreise zu übernehmen, wurde beantragt, ein neues Modell auf Basis der tatsächlich gebuchten Betreuungseinheiten zu entwickeln. Der Vorschlag fand eine klare Mehrheit: Acht Ratsmitglieder stimmten dafür, drei enthielten sich – darunter auch Bürgermeister Noé. „Ich enthalte mich, weil ich die Auswirkungen noch nicht kenne“, erklärte er. Der Übergang zu dem neuen Modell soll im kommenden Schuljahr getestet werden. „Mal sehen, ob die Eltern, wenn sie es anmelden, damit zufrieden sind.“