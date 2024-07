Analyse zum Immobilienmarkt: Mieten in Metropolen steigen langsamer

2 Der Markt für Mietwohnungen bleibt unter Druck - vor allem abseits Metropolen ziehen die Preise an. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Wohnungsmieten erhöhen sich in den Metropolen nicht mehr ganz so schnell wie zuletzt. Anders sieht es einer Studie zufolge in kreisfreien Städten aus.









Frankfurt/Main - Der Trend zu stark steigenden Wohnungsmieten in den Metropolen schwächt sich gemessen am zuletzt rasanten Wachstum ab. Das zeigt eine Analyse des Immobilienspezialisten Jones Lang LaSalle (JLL), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Abseits der Metropolen dagegen hat sich der Preisauftrieb im ersten Halbjahr weiter beschleunigt. Während die Mieten in Deutschland insgesamt steigen, geht es mit den Kaufpreisen für Wohneigentum in den Großstädten bergab.