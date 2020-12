Analyse zu Rangendingen Bürgermeisterwahl in Zeiten von Corona

Prominente Gratulanten

Gekommen war neben einigen Bald-Bürgermeister-Kollegen von Haug auch Landrat Günther Martin Pauli. Er wertete Haugs Wahl als gutes Zeichen für eine weiterhin prosperierende Gemeinde Rangendingen.

Den geringsten räumlichen Abstand zu Haugs zukünftigem Arbeitsplatz hat Kollege Christoph Wild aus Hirrlingen. Haug und Wild kennen sich aus der gemeinsamen Gymnasialzeit – doch auch aus den vielfältigen Verflechtungen Rangendingens mit Hirrlingen, wie der Hirrlinger betonte. Er habe keine Zweifel, dass diese Zusammenarbeit auch zukünftig sehr erfolgreich weitergeführt werden könne.

Auch Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz ist von einer weiter guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Starzelgemeinde überzeugt. "Wir freuen uns auf einen netten und freundschaftlichen Kollegen" mit der für dieses Amt notwendigen Kompetenz, sagte Götz am Sonntag. Zustimmendes Kopfnicken erntete er von Jungingens Bürgermeister Oliver Simmendinger, der ebenfalls gekommen war.

Unter den Gratulanten war auch Haugs Gegenkandidat Peter Baron. Dieser hatte sich zwar nach einem kurzen Auftakt aus dem Wahlkampf zurückgezogen. Dem Sieger aber zollte der Wahl-Höfendorfer mit seinen Glückwünschen vollsten Respekt und wünschte im Glück für die Zukunft. "Das gebietet allein schon der Anstand", sagte Baron. Das kurze Gespräch der beiden Wahlkontrahenten war freundlich und herzlich – so sehen faire Verlierer und Gewinner einer Bürgermeisterwahl aus.

Wahltabelle

Auch der Blick auf die Wahltabelle in unserer gestrigen Ausgabe weist coronabedingte Besonderheiten auf. Dabei ist festzuhalten: Auf die Zahl der Wählerstimmen und damit auf das Gesamtergebnis haben die Eigenarten der Pandemie-Wahl keine Auswirkungen. Vielleicht wäre die Wahlbeteiligung ohne Corona höher ausgefallen. Doch dies ist rein spekulativ.

Doch genau bei dieser für eine Wahl sehr aussagekräftigen Größe fallen Besonderheiten auf. Natürlich ändert sich auch an der reinen Zahl nichts: Die Wahlbeteiligung des vorläufigen Endergebnisses beträgt 48,06 Prozent.

Doch vergleicht man diese Zahl mit den jeweiligen Wahlbeteiligungen in den vier Urnenwahlbezirken in Rangendingen sowie in Bietenhausen und Höfendorf, sieht man, dass diese immer wesentlich unter diesen 48 Prozentpunkten liegen. Dort gingen gerade so viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl, dass es gerade Mal für 31 bis 44 Prozent reichte. Wie also kommen diese im Verhältnis dazu stolzen 48 Prozent Wahlbeteiligung zustande?

Briefwähler

Dass dieser "Fehlbetrag", der eigentlichen gar keiner ist, am Sonntag so deutlich wurde, liegt an der extrem hohen Zahl an Briefwählern. In nicht Corona-Zeiten liegt sie gerade mal bei einem Fünftel des Werts vom Sonntag.

In einem normalen Wahljahr ohne Corona wäre der Unterschied zwischen den einzelnen Bezirken und der Gesamt-Wahlbeteiligung deshalb vermutlich so marginal, dass er auf den ersten Blick gar nicht auffallen würde.

Die Briefwähler können – auch in normalen Wahljahren – nicht den einzelnen Stimmbezirken zugeschrieben werden. Weswegen für sie eigene Wahlbezirke gebildet werden - am Sonntag waren dies wegen der zu erwartenden Menge gleich zwei. In unserer Tabelle wurden sie zu einem Bezirk zusammengefasst.

Die 696 Stimmen, die dabei nicht in der Urne, sondern im Briefkasten des Rathauses landeten, machten im Verhältnis zur Gesamtzahl der gültigen Stimmen von 2015 ein knappes Drittel aus. Ungewöhnlich viel, was sich sicherlich auch mit der Angst vieler Wähler vor dem Corona-Virus erklären lässt – und für diese verzerrten Zahlen der Wahlbeteiligungen verantwortlich ist.

Höfendorf

Weiter lässt die Auswertung der Stimmtabelle noch eine weitere Besonderheit erkennen. Überall stimmten zwischen 88 und 95 Prozent der Wähler für den Wahlsieger Manfred Haug – außer in Höfendorf. Im Wohnort von Gegenkandidat Peter Baron schaffte dieser es auf knappe 40 Prozent. Manfred Haug erreichte dort mit 60 Punkten sein schlechtestes Ergebnis aus allen Bezirken. Woran dies liegt? Das dürfte auf Ewigkeit das Geheimnis der Wähler bleiben.