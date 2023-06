Kilometerlange weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und Palmen, für viele sieht so der perfekte Strand aus. Dort kann man im Urlaub dann nicht nur die Seele baumeln lassen und entspannen, sondern auch wunderschöne Fotos schießen – und das ist vielen in Zeiten von Instagram, Tik Tok und Co. ja besonders wichtig.

Problem: Oft muss man weit fliegen, um zu solchen Traumstränden zu gelangen. Die Malediven, Thailand oder Australien – für ihre atemberaubenden Stände bekannt – sind von Deutschland aus gesehen schließlich nicht gerade um die Ecke. Einer aktuellen Analyse zu Folge muss man aber vielleicht gar nicht so weit reisen.

Die Analyse des Online-Bootsportals „Rightboat“ zeigt nämlich: Der beste Strand der Welt mit den meisten Naturwundern liegt in Europa. Genauer gesagt im Norden der spanischen Halbinsel Mallorca, dem Lieblingsreiseziel der Deutschen. Er heißt: Playa de Muro und ist ein gut sieben Kilometer langer Sandstrand, der an der Bucht von Alcúdia liegt. Genau genommen besteht er aus verschiedenen Abschnitten oder kleineren Stränden und ist für sein klares, ruhiges Wasser und den sandigen Meeresgrund bekannt. Und: er gilt als einer der saubersten Strände der Welt.

Laut Pressemitteilung von „Rightboat“ hat das Bootsportal für sein Strände-Ranking mehr als 300.000 Bewertungen der Reisewebsite „Tripadvisor“ analysiert, um Erwähnungen zu Meereslebewesen, sauberen Stränden, klarem Wasser und Schönheit zu finden. Diese wurden ins Verhältnis zur Gesamtbewertung des Strandes gesetzt, das Ergebnis war ein sogenannter „wonder-score“. Mit diesem wurden insgesamt 15 Stände bewertet.

Playa de Muro überzeugt für Urlaub

Der Playa de Muro, der in der Nähe der Ortschaften Muro und Port d’Alcúdia liegt, zeigte einen solchen Wert von 94 Prozent. Grund ist auch, dass dort der „Parc natural de s’Albufera de Mallorca“, ein mehr als 1600 Hektar großes Feuchtgebiet, angrenzt. In diesem Naturschutzpark leben unter anderem mehr als 270 Wasservogelarten.

Beim Online-Portal „HolidayCheck“ kommt der Playa de Muro ebenfalls gut weg. Das schreibt nämlich zum Beispiel: „Es ist der perfekte Strand für alle, die im Urlaub auf nichts verzichten wollen.“

Heißt? Neben einem paradiesisch-weißen Sandstrand und türkisfarbenem Meer erwartet Urlauber auch eine naturbelassene Küstenzeile oder ein lebendiger Stadtstrand mit weitläufiger Promenade. Familien mit Kindern kommen ebenfalls auf ihre Kosten, da es zum einen viele Aktivitäten für die Jüngsten gibt und diese zum anderen im außergewöhnlich flachen Wasser baden können.

Playa de Muro in vier Bereiche unterteilt

Der gesamte Strand ist in vier Bereiche unterteilt: Der erste, bekannt als Playa de Muro, beginnt an der Playa de Alcúdia und geht bis bis zu einem markanten Holzsteg. Dort gibt es dann auch einen Anlegeplatz für Ausflugsboote. Auch viele Hotels und Restaurants sowie Parkmöglichkeiten und diverse Einrichtungen befinden sich in diesem Teil des Strands.

Der zweite Bereich zieht sich vom Holzsteg bis zu einem unbebauten Dünengebiet an der Küste entlang. Besonders geeignet ist dieser für Naturliebhaber, hier ist es ruhiger als im ersten Bereich des Strands.

Naturliebhaber könnten allerdings auch im dritten Bereich des Strandes auf ihre Kosten kommen. Dieser Teil wird als „Es Comú“ bezeichnet und zählt zu den naturbelassenen Strandabschnitten ohne viel Infrastruktur. Dort kann man weder Sonnenliegen mieten, noch gibt es eine Strandbar. Der Teil gehört zum Naturpark S’Albufera Natural Park und ist von Sanddünen und Pinien umgeben.

Der letzte Teil des Playa de Muro erstreckt sich bis in den Ferienort Can Picafort. Der Abschnitt wird auch als „Es Capellans“ bezeichnet. Hier findet man wieder eine breite Infrastruktur, Hotels, Geschäfte und Restaurants, was den Bereich belebter macht.

Weitere europäische Strände gewählt

Der Analyse von „Rightboat“ zufolge landet der Spiaggia dei Conigli an der Südküste der Insel Lampedusa auf Sizilien auf Platz zwei. Diesen würden viele Nutzer mit seinem „flachen, kristallklaren Wasser und dem weichen goldenen Sand“ für einen der schönsten Strände der Welt halten. Bei Tripadvisor gewann er schon einige Auszeichnungen für den schönsten Sandstrand der Welt.

Auf dem dritten Platz im Ranking landet der Falassarna Beach. Der liegt an der Nordwestküste Kretas in Griechenland. Er sei von Bergen und Buchten umgeben, außerdem könne man dort biolumineszierende Arten entdecken. Das sind Tiere, die von sich selbst aus leuchten.

Auch im Ranking vertreten: Zum Beispiel der Baia do Sancho Strand auf der Insel Fernando de Noronha in Brasilien oder der Playa Norte auf der mexikanischen Isla Mujeres, unweit von Cancún.