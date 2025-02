Neue Details zum Mord in Offenburg 37-Jährige wäre auch mit früherer Hilfe gestorben

Nach dem Mord an einer 37-jährigen Psychotherapeutin am Dienstag vergangener Woche in Offenburg gibt es neue Erkenntnisse. Der verdächtige 42-Jährige hat sich allerdings noch nicht zum Tatvorwurf geäußert hat – was die Ermittler besonders fordert.