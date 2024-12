An zwei Tagen gab es Schnee

Wenig Sonne und reichlich Nebel dominierten das Wettergeschehen in Südbaden. Auch der Winter gab ein kurzes Gastspiel und verwandelte das Münstertal in eine weiße Winterlandschaft. Die Monatsmitteltemperatur lag mit 6,1 Grad im langjährigen Durchschnittsbereich. Am 25. November gab es die höchste Tagestemperatur von 19,3 Grad.