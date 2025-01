An Villinger Kreuzung

1 Die Polizei nahm den Unfall auf. (Symbolfoto) Foto: Eich

Am Samstag hat ein Autofahrer in Villingen die Verkehrsregel "Rechts vor Links" missachtet. Es kam zum Unfall.









Gegen 15 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW auf der Wilstorfstraße in Villingen unterwegs. An der Kreuzung mit der Straße "An der Hammerhalde" stieß er dann mit dem Skoda einer 38-Jährigen zusammen.