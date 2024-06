An Tankstelle in Bisingen

1 Wegen eines geplatzten Hydraulikschlauches an der Esso-Tankstelle rückte die Feuerwehr an. Foto: Hoffmann

Ein geplatzter Hydraulikschlauch ist der Grund für einen Feuerwehreinsatz vor der Esso-Tankstelle am Ortseingang Bisingens.









Mit 18 Mann und drei Fahrzeugen rückte die Feuerwehr am Freitagnachmittag, 21. Juni, gegen 12 Uhr an, um eine Ölspur zu beseitigen. Mehr als zwei Stunden dauerte es, die Rückstände vor der Esso-Tankstelle am Bisinger Ortseingang abzustreuen und die Straße wieder befahrbar zu machen.