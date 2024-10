An Schule in Rottweil

1 Die Polizei war vor Ort. Der Vorfall hat sich zwischen Realschule und DHG abgespielt. Foto: Otto

Zum Polizeieinsatz am Droste-Hülshoff-Gymnasium in Rottweil gibt es jetzt weitere Erkenntnisse.









Zahlreiche Polizeifahrzeuge waren am Freitag gegen 11.30 Uhr an das Droste-Hülshoff-Gymnasium (DHG) ausgerückt. Wie das Präsidium in Konstanz nun erklärt, sei die Polizei informiert worden, dass ein ein Jugendlicher einen zehnjährigen Schüler des Gymnasiums auf dem Pausenhof bedroht haben soll.