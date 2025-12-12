An Schranke in Aistaig: Lkw-Fahrer verhindert Katastrophe – so lief das Bahn-Drama ab

Nach dem dramatischen Vorfall an einer – oft defekten – Schranke der Bahn in Aistaig steht nun fest: Der Lkw-Fahrer hat blitzschnell reagiert und Schlimmeres verhindert.
Nicht auszudenken, was am Bahnübergang in Oberndorf-Aistaig hätte passieren können: Ein Lkw steckte am Donnerstagmittag zwischen den abgesenkten Schranken auf den Schienen, die Polizei wurde alarmiert, um den herannahenden IC der Deutschen Bahn zu stoppen. Der Sattelzug-Fahrer durchbrach schließlich die Schranke – der Zug konnte angehalten werden.