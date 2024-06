An Krebs erkrankte Princess of Wales

Der britische Thronfolger Prinz William (41) soll sich laut britischen Medienberichten bei einer Gedenkveranstaltung für den D-Day über den Gesundheitszustand seiner Frau Kate (42) geäußert haben. Auf die Frage, ob es der an Krebs erkrankten Princess of Wales schon besser gehe, antwortete William demnach mit einem klaren „yes“, wie unter anderem die Nachrichtenagentur PA meldete. Die Äußerung stammt von einem Video, das William im Gespräch mit einem älteren Mann in einem Rollstuhl zeigt.