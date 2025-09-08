An Kolumnistin E. Jean Carroll: US-Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump wegen Verleumdung

Ein New Yorker Berufungsgericht bestätigt eine Millionenstrafe gegen Donald Trump. Er muss 83 Millionen Dollar an die Autorin E. Jean Carroll wegen Verleumdung zahlen.
Juristische Niederlage für US-Präsident Donald Trump: Ein New Yorker Berufungsgericht hat eine Millionenstrafe gegen Trump wegen Verleumdung einer Autorin bestätigt. Der Präsident muss gut 83 Millionen Dollar (gut 70 Millionen Euro) an die frühere Kolumnistin der Zeitschrift "Elle", E. Jean Carroll, zahlen, wie das US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk am Montag urteilte.