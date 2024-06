Wie ein Zehn-Tonnen-Stein in Schuttertal seinen Platz gefunden hat

An historischem Ort

1 Höchste Konzentration herrschte beim Transport und dem Absetzen des über drei Meter hohen Sandsteins. Die Waage des Krans ergab: Zehn Tonnen Gewicht. Foto: Kopf

Auf dem Grat zwischen Dörlinbach und Ettenheimmünster zieht seit ein paar Tagen ein meterhoher Sandstein die Blicke vorbeikommender Wanderer auf sich. Der Platz an dem er steht, am „Totenruhstein“, hat eine Jahrhunderte alte Geschichte.









Mitten im Wald, halb im Schatten der Bäume, ragt seit Kurzem ein riesiger rötlicher Sandstein in die Höhe. Der Platz an dem er steht und sich schon jetzt trotz der Größe in die Natur einzufügen scheint, liegt genau auf der Grenze der Wälder der Gemeinden Schuttertal und Ringsheim. Unsere Redaktion hat mit Alois Göppert, dem Mann hinter der Idee, gesprochen.