An Heumadens Sonnenhalde: Anwohner sind nach wie vor unzufrieden

Erst forderten die Anwohner der Sonnenhalde in Heumaden eine Verkehrsberuhigung. Weil dieser Parkflächen zum Opfer fielen, folgte nun die nächste Unterschriftensammlung.
Oberbürgermeister Florian Kling hatte wohl gedacht, er habe den Bewohnern in der Sonnenhalde einen Gefallen getan. Dort wurde wegen einer Kanalbaumaßnahme auch der Straßenbelag saniert. In dem Zuge sammelten Anwohner im Februar Unterschriften. Die Unterzeichner sprachen sich für Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung aus. Das Ziel: weniger Lärm und mehr Sicherheit für spielende Kinder. In der Sonnenhalde gilt bereits Tempo 30. Zudem ist sie eine Sackgasse – logischerweise ohne Durchgangsverkehr.