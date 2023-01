1 Bei der Verbandsversammlung des Industrieparks Seedorf/Waldmössingen kam hinsichtlich der Straßenführung der Erweiterung auch das Thema "große Umfahrung" zwischen Peterzell und Dunningen auf. Foto: Wegner

Mit der Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets Seedorf-Waldmössingen (IKGI) stellt sich auch die Frage, wie und wo eine künftige leistungsfähige Umgehung der Gemeinden zwischen Alpirsbach und Dunningen in diesem Bereich laufen könnte.















Schramberg-Waldmössingen - Ein Thema bei der Verbandsversammlung des Industrieparks, der die Gemarkungen von Waldmössingen und Seedorf umfasst, war die künftige Straßenführung durch das Gebiet. Dabei erinnerte Jürgen Kaupp daran, dass die Straße im Gebiet so leistungsfähig sein müsse, um auch die "in den Sternen stehende" Umfahrung von Waldmössingen aufnehmen zu können.

Nicht durch das Industriegebiet

Dies sah der Geschäftsführer des IKGI, Schrambergs Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann, als eher schwierig an. Denn die Straße würde etwas im "Zickzack" durch das Gebiet führen, zudem habe er "Bauchweh, den Verkehr durch das Gebiet zu ziehen", auch weil eben dort be- und entladen werde und lokaler Verkehr vom und auf den Hof rolle.

Gleicher Planer

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr hatte keine Befürchtungen, dass durch die Gebietserweiterung die Planung der überörtlichen Straße gefährdet sein könnte, da beides an den gleichen Planer vergeben worden sei. Rainer Pfaller (Seedorf) fand eine bedarfsgerechte Planung der Straße für die künftigen Nutzer wichtig, die Heinzelmann zuvor angesprochen hatte, aber es sei schon wichtig, wie die Umgehungsstraße vorgesehen sei.

Noch keine konkrete Festlegung

Die konkrete Straße sei noch nicht festgelegt, informierte Eisenlohr, aber für eine interkommunale Machbarkeitsstudie sei bereits Geld ausgegeben worden. Ziel sei es, in den Verkehrswegeplan des Landes – es handelt sich um eine Landesstraße – aufgenommen zu werden. "Wir sind noch sehr offen, einzelne Streckenabschnitte sind noch nicht geplant".

Schon länger Überlegungen

Nachdem es vor Jahren schon in Schramberg Überlegungen gegeben hatte, eine eigene Ortsumfahrung für Waldmössingen in westlicher Richtung zu planen, hatte, auch durch Vorschläge der CDU-Kreistagsfraktion vor einigen Jahren vorgestellt hatte, die überörtliche Lösung Vorrang erhalten. So hatten im Mai 2018 bereits Eberhard Pietsch, Jürgen Kaupp und Clemens Maurer eine "große Lösung" vorgestellt. Diese sah damals vor eine Umfahrung zu planen, die zwischen Dunningen und Seedorf von der bisherigen Landesstraße abzweigt, die Straße zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen am Lehen kreuzt und an Aichhalden und Rötenberg vorbeiführen würde, und dann weiter in Richtung Rötenbach und Alpirsbach-Peterzell geht. So würden neben den genannten Orten auch Winzeln und Fluorn deutlich entlastet.

Nicht durch das Industriegebiet

Dabei stellt sich aber eben die Frage, wie in Seedorf der Anschluss und die Straßenführung hergestellt werden kann, und ob im Bereich des IKGI eine Durchleitung möglich ist. Dunningens Bürgermeister sah es als schwierig an, die Umgehung durch das IKGI zu leiten – vor allem wenn dort auch Wohnen stattfinde, wie dies Heinzelmann zuvor angedeutet hatte. Dieser hatte berichtet, dass der Trend bei kleineren Betrieben teilweise wieder dahin gehe, dass Betriebsleiter oder Inhaber wieder bei ihrem Betrieb – und damit im Industriegebiet – wohnen wollten.

Östlich oder westlich

Die frühere Planung der Ortsumgehung Waldmössingen führe eben genau durch das Gewerbegebiet, so Peter Schumacher auf Anfrage. Bei der Machbarkeitsstudie werde auch untersucht, ob die Umfahrung von Seedorf westlich oder östlich erfolgen könne – dementsprechend müsse auch die Stadt Schramberg klären, wie Waldmössingen künftig umfahren werden soll.