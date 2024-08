An Festhalle in Hechingen-Stetten: Wilder Müll vor Containern

An Festhalle in Hechingen-Stetten

1 Alte Sitzbezüge und Müll an der Turn- und Festhalle in Stetten Foto: Bensch

Rechtsverstoß, Umweltverschmutzung und Frustration bei Stettens Bevölkerung: Unbekannte haben Müll vor Altglas- und Altkleidercontainern abgeladen.









Link kopiert



Wilder Müll sorgt immer wieder für Ärger – so jüngst auch in Hechingens Stadtteil Stetten an der dortigen Turn- und Festhalle. Manfred Bensch, Vorsitzender des SPS-Ortsvereins, hat unserer Redaktion ein Foto zugeschickt, welches ein buntes Sammelsurium an alten Sitzbezügen für Gartenstühle sowie weiteren Müllsäcken vor der Sammelstelle für Altglas und Altkleider zeigt.