An die Kisten, fertig, los!

1 Beim Start – gleich geht’s los. Foto: Daiker Bei einer Rekordbeteiligung von 80 Teams war beim Bierathlon der Jugendgruppe Boll wieder was los.







Und so hieß es am Samstag für die 400 Bierathleten in der Boller Dorfmitte: „An die Kisten, fertig, los!“.