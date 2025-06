Erst jüngst ist der Kletterwald an der Villinger Brigach in der Nähe des Bahnhofs eröffnet worden. Die Fläche des ehemaligen Kiosks ist noch abgesperrt – was ist dort geplant?

Wo einst der leerstehende Kiosk an der Brigach seinen Standort hatte, der sich zuletzt zum Schandfleck entwickelt hatte, stehen bereits seit Monaten Bauzäune, die mit Transparenten der Stadt verhängt sind. Dahinter tut sich: momentan noch gar nichts.

Nach dem Abriss des Gebäudes – diesem letzten Akt ging ein langer Rechtsstreit mit dem vorherigen Besitzer voraus – hatte die Stadt klar kommuniziert, dass eine erneute Bebauung an dieser Stelle nicht geplant ist. Zuvor war bereits von einigen Seiten der Wunsch nach Möglichkeiten für eine temporäre Gastronomie geäußert worden.

Lesen Sie auch

Denn der gegenüberliegende Platz bietet sich eigentlich dafür an, länger an der Brigach zu verweilen. Doch ein Angebot an Speisen und Getränken fehlt. Vielmehr ist dieser Ort symptomatisch für das wenig lebendig gestaltete und kaum genutzte Brigachufer. Ein Steg, der einige Meter weiter im Zuge der Bebauung des Alten-Tonhallen-Areals angedacht war und der gastronomisch hätte genutzt werden können, ist durch den Stopp des gesamten Projekts in weite Ferne gerückt.

Warum also nicht die Fläche des ehemaligen Kiosk nutzen? Im jüngsten Verwaltungs- und Kulturausschuss machte Oberbürgermeister Jürgen Roth deutlich, dass es dabei bleibt: Eine Bebauung ist nicht angedacht. Vielmehr soll dort ein Wasserspielplatz für Kinder entstehen, der die Aufenthaltsqualität sicherlich weiter steigern wird. Zumal die Anlage perfekt mit dem danebenliegenden Kletterwald harmoniert, der vor wenigen Tagen wiedereröffnet wurde. Wann es dazu kommt, steht aber noch in den Sternen.

Anschlüsse für Strom und Wasser

Aber Roth erklärte, dass mit der Realisierung auch Strom- und Wasseranschlüsse gelegt werden sollen. „Um dort Events zu organisieren“, erklärte Roth und bezog sich dabei unter anderem auf das Entenrennen. Das Stadtoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Anschlüsse auch von einer (offenbar temporären) Cocktailbar genutzt werden können, „die dort öffnen möchte“. Details gibt es bislang nicht – doch vielleicht können tatsächlich bald kühle Getränke an der Brigach genossen werden.