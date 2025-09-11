An der Seiten von Promi-Kickern: Loßburger erspielen beim „Numero Uno Cup“ 40 000 Euro für kranke Kinder

Marco Iantorno und sein Sohn Alessandro waren - neben Prominenten aus Showbiz und Sportgrößen - beim „Numero Uno Cup“ dabei. Ihr Team gewann das Fußballspiel wegen der Tore, die der 21-Jährige, der beim SV Wittendorf kickt, erzielte.

Zum dritten Mal wirkte Marco Iantorno aus Loßburg mit Matze Knop und weiteren Helfern beim „Numero Uno Cup“ in Lippstadt mit. Als Comedian und Parodist setzt sich Knop mit viel Herzblut als Schirmherr für den Verein Kinderlachen ein, der sich seit 2000 schwerpunktmäßig um die Bedürfnisse und Anliegen von kranken oder hilfsbedürftigen Kindern in Deutschland kümmert.

Knop selbst hat 2019 unter dem Motto „Ich mach’s jetzt selbst“ die Matze Knop-Stiftung gegründet, um Kinder mit lebenseinschränkenden Krankheiten zu unterstützen. Die Stiftung ist eine Ergänzung zum Verein Kinderlachen. Damit gesetzte Ziele erfüllt werden können, organisieren Knop und „Kinderlachen“ Fußball-Benefizspiele sowie Spenden-Galas.

Unter Nationalspielern und Sportlegenden

Zum Charity-Fußballspiel „Numero Uno Cup“ in der Liebelt-Arena in Lippstadt traten zahlreiche Ex-Fußballgrößen und Nationalspieler nebst Sportlegenden wie Sven Hannawald und Promis an. Vor 2000 Zuschauern standen sich ein Deutschlandteam und eine Weltauswahl gegenüber.

Mit dabei waren der Loßburger Marco Iantorno und sein 21-jähriger Sohn Alessandro, die in der Weltauswahl mitspielten. Im selben Team waren die Brasilianer Paulo Sergio, Ailton und Ze Maria. Auch David Odonkor, ehemals Spieler bei Borussia Dortmund, war dabei.

Für Alessandro Iantorno der beim SV Wittendorf in der Bezirksliga spielt, ging beim Benefizspiel ein Traum in Erfüllung. Foto: Verein Kinderlachen

In der Deutschlandauswahl traten Fußballgrößen wie Thomas Helmer, Darius Wosz, Jeramin Jones und Maurizio Gaudino an. Matze Knop trumpfte als dribbelstarker Captain auf. Auch Oliver Pocher belegte, dass er mit dem Ball umgehen kann.

Als bekannter Bundesligaschiedsrichter stand Felix Brych auf dem Platz.

Loßburger erzielt zwei Tore beim Benefizspiel

Für Alessandro Iantorno, der in seiner Freizeit beim SV Wittendorf kickt, erfüllte sich ein Traum. Er schoss beim Benefizspiel zwei Tore. Papa Marco Iantorno war aus dem Häuschen, als sein Sohn ein Kopfballtor und einen Direkttreffer gegen Torhüter Tim Wiese erzielte. Das Spiel ging schließlich 6:4 zu Gunsten der Weltauswahl aus.

Das beeindruckte auch einige Ex-Profis, die dem Loßburger bescheinigten: „Junge, du warst ein guter Spieler.“ Für Alessandro Iantorno war es eine großartige Erfahrung, als Bezirksligaspieler mit ehemaligen Weltmeistern spielen zu können. Die Frage, ob er nicht den Verein wechseln möchte, lehnte er jedoch entschieden ab. Er bleibt seinem SV Wittendorf treu.

Kind soll eine Delfintherapie erhalten

Alle Beteiligten freuten sich, dass für „Kinderlachen“ und die Matze Knop-Stiftung bei diesem Spiel 40 000 Euro zusammenkamen. Mit dem Geld sollen unter anderem Betten für Kinder gekauft werden. Einem Kind soll eine Delfintherapie ermöglicht werden.

Marco Iantorno, seit 2023 Botschafter für „Kinderlachen“, hat weitere Termine parat. So findet am 29. November in der Dortmunder Westfalenhalle die große Charity-Gala statt. Am 13. Dezember besuchen „Kinderlachen“ und die Matze Knop-Stiftung mit ehemaligen Fußballprofis und Oberbürgermeister Boris Palmer die Kinderkrebsklinik in Tübingen.

Nachdem Marco Iantorno den 3. Numero Uno Cup in Lippstadt mitorganisiert hat, steht für ihn am 20. September im Pfalzgraf Spiegelzelt bei der Charity Gala Freudenblüte die nächste Herausforderung an. Foto: Lothar Schwark

Noch ein offenes Geheimnis hat Iantorno im Gepäck. Am 11. April 2026 steht das Rückspiel gegen die Nationalmannschaft von Vatikanstadt in Deutschland an. Das Ganze soll von einer Bundesligamannschaft mitorganisiert werden, die sich jedoch noch im Verborgenen hält, berichtet Iantorno.