An der Seiten von Promi-Kickern: Loßburger erspielen beim „Numero Uno Cup“ 40 000 Euro für kranke Kinder

Marco Iantorno und sein Sohn Alessandro waren - neben Prominenten aus Showbiz und Sportgrößen - beim „Numero Uno Cup“ dabei. Ihr Team gewann das Fußballspiel wegen der Tore, die der 21-Jährige, der beim SV Wittendorf kickt, erzielte.
Zum dritten Mal wirkte Marco Iantorno aus Loßburg mit Matze Knop und weiteren Helfern beim „Numero Uno Cup“ in Lippstadt mit. Als Comedian und Parodist setzt sich Knop mit viel Herzblut als Schirmherr für den Verein Kinderlachen ein, der sich seit 2000 schwerpunktmäßig um die Bedürfnisse und Anliegen von kranken oder hilfsbedürftigen Kindern in Deutschland kümmert.