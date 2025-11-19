An der Neckarstraße: Prächtiger Baum steht nicht mehr

Ein gefällter Baum auf einem privaten Grundstück schräg gegenüber der Neckarhalle in Schwenningen führte zu einer Anfrage in der Sitzung des Technischen Ausschusses.
„Meiner Gemeinderatskollegin Ulrike Salat und mir ist vor Kurzem aufgefallen, dass der stadtbildprägende Baum dort weg ist“, berichtete Grünen-Stadtrat Armin Schott auf Anfrage. Und von Bürgermeister Detlev Bührer wollte er in der Sitzung wissen, ob es nicht möglich gewesen sei, mit den Bauherren entweder den Erhalt des Baumes zu vereinbaren oder die Pflanzung eines Ersatzbaumes.