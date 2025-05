An der Messe in Schwenningen

1 Am 3. Juli geht es wieder auf die Fünf-Kilometer-Strecke. (Archivfoto) Foto: n plus sport GmbH / Norbert Wilhelmi Wenn Kollegen zu Laufpartnern werden, ist es wieder Zeit für den Badeparadies Schwarzwald Firmenlauf Villingen-Schwenningen.







Eine Vielzahl an Unternehmen aus der Region sind bereits angemeldet und stehen in den Startlöchern für das beliebte Laufsportevent am Donnerstag, 3. Juli, am Messegelände in Schwenningen.