100 Jahre war in Schwenningen die Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK) an der Alleenstraße 22 beheimatet.

Jetzt haben die rund 22 700 Versicherten aus Schwenningen, Mühlhausen und Weigheim in der Kirchstraße 5 mit dem jetzt eröffneten Kundencenter einen neuen Anlaufpunkt und eine neue Beratungsstelle.

Das alte Geschäftshaus gegenüber der evangelischen Stadtkirche wurde in den vergangenen Wochen und Monaten renoviert und umgebaut. Dabei ging man auf die Bedürfnisse der AOK ein.

Während im Erdgeschoss der Empfang mit Sitzgelegenheiten und Wasserspender eingerichtet wurde, gibt es auch verschiedene Beratungsbüros, um mit den Versicherten diskrete, datenschutzkonforme Gespräche führen zu können. Im ersten Obergeschoss sind beispielsweise ein Großraumbüro und ein Aufenthaltsraum mit Küchenzeile für die Beschäftigten zu finden.

Gut erreichbar

Insgesamt stehen der AOK am neuen Standort rund 500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung. Ausreichend Parkplätze hinter dem Gebäude sowie die unmittelbare Nähe zum Busbahnhof sind weitere Pluspunkte des neuen barrierefreien Kundencenters. Außerdem ist es in der Schwenninger Innenstadt gut erreichbar.

„Mit viel Geduld und Herzblut wurden die neuen Räumlichkeiten saniert und umgebaut“, sagte AOK-Geschäftsführer Harald Rettenmaier bei der Eröffnung und erinnerte daran, wie es vor ein paar Monaten noch in dem Gebäude ausgesehen hat. Es ist ein klares Bekenntnis der AOK zum neuen Standort, den man lange gesucht habe. In Schwenningen und Umgebung sind über 22 700 Menschen bei der AOK versichert, denen ein wohnortnaher Service geboten wird.

Insgesamt versichert die Gesundheitskasse in den Landkreisen Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil über 272 000 Menschen. „Das ist über die Hälfte der Bevölkerung und für uns eine große Verantwortung, der wir uns sehr gerne stellen“, berichtete Rettenmaier.

AOK-Bezirksrat Markus Fink sagte, dass die AOK vor Ort in Schwenningen in einem modernen, innovativen Gebäude in ihre Kundenberatung installiert und investiert habe. „Der Aufwand hat sich doch gelohnt“, so der alternierende Vorsitzende der Arbeitgeber im Bezirksrat Schwarzwald-Baar-Heuberg, und freute sich: „Das Kundencenter erstrahlt in ganz neuem Glanz und bietet den Versicherten eine moderne und freundliche Atmosphäre.“ Denn hier präsentiere sich die AOK hell, sympathisch und transparent.

20 Mitarbeiter

Im neuen Kundencenter sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, wobei sich sechs Leute um die Kundenberatung kümmern und sich um die Menschen voller Herz, voller Aufmerksamkeit und hoher Kompetenz widmen. „Das neue Kundencenter ist ein Ort, wo Menschen Unterstützung bekommen“, so Bezirksrat Markus Fink. Die Kundenberatung kann entweder persönlich im Kundencenter oder auf Wunsch digital über die Digitalberatung der AOK erfolgen.

Stadtrat Friedrich Bettecken war in seiner Funktion als erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters zur Eröffnung der neuen AOK-Heimat in Schwenningen gekommen. „Mit dem neuen Kundencenter beginnt ein bedeutendes Kapitel“, stellte Bettecken fest. Die Entscheidung für den neuen Standort wurde bewusst getroffen. Die Trennung zwischen Beratungs- und Arbeitsplatz schafft eine klare Struktur, die für mehr Effizienz und Konzentration sorgt, erläuterte Friedrich Bettecken.