Große Freude und Erleichterung stand in den Gesichtern, als sich die 138 Abiturienten der Ettenheimer Heimschule St. Landolin zusammen mit ihren Eltern, Freunden sowie Lehrern zur Feier ihres bestandenen Abiturs versammelten. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Zum Auftakt wurde innegehalten und gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Mitgestaltet von Schülern des Religionskurses von Daniel Kurz und musikalisch stimmungsvoll umrahmt von der Tauband unter der Leitung von Daniel Gaschick, stand die Frage im Mittelpunkt: „Wer oder was trägt im Leben, wenn’s wacklig wird?“ Hier gab es bereits Anknüpfungspunkte zum Motto „Labyrinth – planlos zum Ziel“, das dieser Abschlussjahrgang für sich gewählt hatte.

Lesen Sie auch

Nach anschließendem Sektempfang leitete die Abiband mit „Ein Hoch auf uns“ zum offiziellen Teil über, den Joshua Albicker, Lenja Lorber, Anne Zürcher und Tim Osterhorn gemeinsam moderierten.

Schulleiter Stefan Kohnert hieß die Gäste willkommen und nutzte seine Worte, um den jungen Menschen Mut für ihren neuen Lebensabschnitt zuzusprechen. Der Behauptung, die Generation Z habe kein Ehrgeiz und verliere sich im Labyrinth der Herausforderungen, setzte er Zuversicht in die jungen Menschen entgegen. Die Schule habe sie von ihrer Seite darauf vorbereitet. Sie vermittelte Erdung und Bodenhaftung, um mit den Füßen auf der Erde zu stehen und sie gleichzeitig ermutigte, den Kopf im Himmel zu haben. Mit den Worten von John Kennedy: „We go to the moon, not because it’s easy, but it’s hard“, ermunterte Kohnert die Abiturienten, sich aus der Komfortzone zu begeben und Momente von Unsicherheit und Zweifel als Chance für eine neue Zukunft zu sehen. Im Namen der Stadt Ettenheim verlieh anschließend Bürgermeister Bruno Metz Preise für hervorragende Leistungen.

Der Höhepunkt des Abends war die Zeugnisvergabe an die Schüler

„Leute, wir haben es geschafft – Lasst uns die Zukunft mit offenen Armen und einem Lächeln begrüßen“, so die beiden Abiturientinnen Mathilda Schatz und Pauline Kopp, die stellvertretend für ihren Abschlussjahrgang auf die gemeinsame Schulzeit zurückblickten. Sie riefen Erinnerungen wach und dankten allen, die daran beteiligt waren.

Auch Daniel Kurz und Ursula Stampfer vom Freundeskreis der Heimschule brachten ihren Dank zum Ausdruck und ehrten mit zahlreichen Landolinsanerkennungen und einem Landolinspreis Abiturienten für ihr langjähriges und vielseitiges Engagement für die Schulgemeinschaft.

Höhepunkt des Abends war die Zeugnisvergabe, bei der zusätzlich viele Preise für hervorragende Leistungen vergeben werden konnten und mit viel Beifall honoriert wurden, heißt es weiter. Diese Freude spiegelte sich auch in der Eigenkomposition der Abiband: „Das kann uns keiner nehmen - lasst die Zeugnisse regnen – wir feiern das Leben“. So leitete diese schließlich auch mit Begeisterung und Spaß zur anschließenden Party über: „Shut up and dance with me“.