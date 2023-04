1 Bei diesem Foto ging die Stuttgarter Band Trigger Cut noch davon aus, im Vereinigten Königreich spielen zu dürfen. Foto: Trigger Cut/Facebook

Die Stuttgarter Band Trigger Cut wollten diese Woche eigentlich durch das Vereinigte Königreich touren. Doch die Grenzpolizei ließ sie nicht durch. Der Fall schlägt mittlerweile international Wellen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was der Brexit für Musiker in der Praxis bedeutet, hat die Stuttgarter Band Trigger Cut vergangene Woche am eigenen Leib erfahren müssen. Vor der Überfahrt nach England wurde das Trio in Calais von britischen Grenzpolizisten abgewiesen – weil die Musiker angeblich nicht die korrekten Papiere dabei hatten. „Wir wurden wie Kriminelle der französischen Polizei übergeben“, berichtet der Gitarrist Ralph Schaarschmidt auf Facebook.