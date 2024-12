An der Ettenheimer Heimschule St. Landolin: Bläserklasse feiert ihr 20-Jähriges mit einem großen Konzert

1 Die siebte Klasse zeigte ihr Können unter anderem beim „American Spirit March“. Foto: Decoux

Beim Bläserklassenkonzert erstrahlte die Heimschule in festlichem Glanz. Neben vielen Eltern und Geschwister der musizierenden Schüler nahmen auch ehemalige Schüler am Winterkonzert teil, um die talentierten jungen Musiker mit Applaus zu unterstützen.









Link kopiert



Insgesamt sechs Bläserklassen traten in der Heimschule St. Landolin zum 20-Jährigen der Bläserklassen auf und präsentierten ein abwechslungsreiches Programm, das über weihnachtliche Klänge bis hin zu Rock- und Popsongs reichte. In der Mensa der Heimschule gab es beim Konzert keinen freien Platz mehr. Die Aufregung war spürbar, als die Bläserklasse 6b das Programm eröffnete, für die Schüler war es einer der ersten Auftritte vor einem großen Publikum. Unter der Leitung von Christoph Breithack boten sie den feierlichen „Majestic March“, die eher sanften Klängen von „Sacred Waters“ und die energiegeladene Darbietung von „When the Saints Go Marching In“ dar – und sorgten bei den Besuchern, die begeistert mitklatschten, sofort für gute Laune.